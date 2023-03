En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, el actor Ben Affleck hizo fuertes declaraciones, pues asegura que no volverá a ser Batman y la culpa es de James Gunn.

Luego de hace unas semanas surgiera el rumor de que el actor Ben Affleck sería el director de la película de Batman: “The Brave and the Bold” que sería el reinicio del Universo Extendido de DC.

Pues ahora es el propio actor Ben Affleck -de 50 años de edad- quien descarta definitivamente esta posibilidad, pues es parte de los proyectos que está llevando a cabo James Gunn.

Luego de que James Gunn dijera hace algunos meses que mantenía pláticas con Ben Affleck porque ambas partes querían asociarse para el DCU, el actor le ha dado un revés al director y CEO de DC Studios.

Luego de que Ben Affleck dijera que no volverá a ser Batman y tampoco dirigirá una película para James Gunn -de 56 años de edad-.

Declaración con la que Ben Affleck deja en claro su adiós a Batman y a DC; por lo que su aparición en la película de The Flash en junio de este año será la última como El Caballero de la Noche.

Pese a que Ben Affleck no volverá a ser Batman por culpa de James Gunn y ni a dirigir alguna película para DC, el actor dice que confía en el director.

Por lo que aseguró que pese a su decisión de no seguir en futuros proyectos de DC al mando de James Gunn, el actor Ben Affleck refrendo que no es nada contra el director, por lo que tiene confianza en lo que hará.

Sin embargo, las declaraciones de Ben Affleck ha dejado a algunos confundido, pues el actor quien diera vida a Batman remató diciendo que no le gustaría “entrar y dirigir en la forma en que lo están haciendo”.

“Simplemente no me gustaría entrar y dirigir en la forma en que lo están haciendo. No estoy interesado en eso”

Ben Affleck