Todo apunta a que Ben Affleck regresaría a Batman, pero no cómo te imaginas, pues el actor tomaría un rumbo diferente dentro de la historia del Caballero de la noche.

Ante los cambios en Warnes Bros Discovery y la llegada de James Gunn -de 56 años de edad- y Peter Safran -de 57 años de edad- como directores ejecutivos de DC Studios.

Son muchas las cosas que han sucedido, sin embargo los fans esperan saber más qué pasa con Ben Affleck y Batman.

A lo que ahora en rumores, se asegurá que el actor Ben Affleck -de 50 años de edad- se estará preparando para su regreso a Batman pero no de la forma que todos se lo imaginan.

Ben Affleck sería el director de la nueva película de Batman: “The Brave and the Bold”

Según un fuerte rumor salido de Above the Line, Ben Affleck quien dió vida a Batman, regresará a la franquicia, pero no como el Caballero de la noche, ni como actor.

Ya que se dice que Ben Affleck sería el director de la nueva película de Batman: “The Brave and the Bold” y quien estaría realizando el reinicio del Universo Extendido de DC.

Pues se sabe que Batman: “The Brave and the Bold”, será la nueva versión del superhéroe de DC.

Y aunque hasta ahora solo sea un rumor, no se puede descartar del todo, luego de que fuera el propio James Gunn quien dijo que Ben Affleck volvería, pero no estaba aún vinculado con ningún proyecto.

Asimismo, este rumor también cumpliría la propuesta de años anteriores en la cual se había dicho que sería el propio Ben Affleck quien dirigirá una película de Batman.

¿De qué trata Batman: “The Brave and the Bold”, la película que podría dirigir Ben Affleck?

Batman: “The Brave and the Bold”, la película que podría dirigir Ben Affleck se centra en el cómic de Batman de Grant Morrison.

Historia en la cual se centra en el encuentro de Bruce Wayne con su hijo Damian Wayne, a quien tomará bajo su protección.

Pues se trata del verdadero hijo de Batman que no sabía que existía durante los primeros ocho o diez años de su vida, y por lo que fue criado como un pequeño asesino y mercenario, para luego convertirse en Robin.