La producción de The Batman Part II, también conocida como Batman II, fue pausada temporalmente luego de que su director y guionista, Matt Reeves, se alejara del proyecto para atender un asunto familiar; Warner Bros. y DC Studios confirmaron la noticia este lunes 5 de octubre.

El estudio señaló que Matt Reeves cuenta con todo su apoyo y que esperan continuar con la producción próximamente. Por ahora, no se ha confirmado cuánto durará la pausa de Batman II ni si tendrá consecuencias para el calendario de la película.

¿Batman II cambiará su fecha de estreno?

El rodaje de Batman II ya había comenzado y actualmente está programado para llegar a los cines el 18 de febrero de 2028, después de varios retrasos desde que se anunció la continuación de The Batman (2022).

De acuerdo con Deadline , todavía es demasiado pronto para determinar si este nuevo contratiempo de Matt Reeves modificará la fecha de estreno de Batman II.

La película volverá a contar con:

Robert Pattinson como Batman

Andy Serkis como Alfred Pennyworth

Colin Farrell como Oz Cobb, conocido como El Pingüino

El elenco también incorporará a figuras como:

Scarlett Johansson

Sebastian Stan

Así, Batman II suma una nueva pausa a un proyecto que ha atravesado varios cambios de calendario, aunque por ahora su estreno en 2028 permanece sin modificaciones oficiales.