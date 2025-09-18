Se confirmó que Amores Perros regresa a salas de Cinépolis por su 25 aniversario.

La cadena de entretenimiento Cinépolis proyectará Amores Perros, una de las mejores películas mexicanas de todos los tiempos.

Fecha de reestreno de Amores Perros en Cinépolis por su 25 aniversario

A través de redes, Cinépolis anunció el regreso de Amores Perros a sus salas de cine.

La cinta que cumple su 25 aniversario tiene como fecha de reestreno en Cinépolis el jueves 9 de octubre.

25 años después… #AmoresPerros regresa ¡para que la disfrutes en pantalla grande! 😲🐶😈 ¿Emocionad@? pic.twitter.com/GlPMjK2duN — Cinépolis (@Cinepolis) September 17, 2025

El estreno de Amores Perros en cines fue confirmado desde mayo pasado por su director Alejandro González Iñárritu, de 62 años de edad, en el Festival de Cannes 2025.

En ese momento, Iñárritu presentó su película en la sección Cannes Classics.

La película fue restaurada para que las personas vean Amores Perros tal y como se vio en el año 2000.

Como recordaremos, su trama gira entorno a la vida de tres personajes de la Ciudad de México cuyas historias se entrelazan a partir de un accidente automovilístico.

Amores Perros significó para Alejandro González Iñárritu un debut exitoso. La cinta fue presentada como ópera prima en la Semana de la Crítica en Cannes en el año 2000.

El largometraje fue aclamado por los especialistas que le dieron el Gran Premio de la Semana de la Crítica de Cannes.

Por ello, se trata de una gran noticia que la cinta regrese al circuito de exhibición en salas de cine.

Amores Perros (Altavista Films / Zeta Film)

Precio de los boletos para el regreso de Amores Perros en Cinépolis

De momento, no hay precio de boletos para el regreso de Amores Perros en Cinépolis.

La cadena de entretenimiento no ha revelado los costos de las entradas, las cuales podrían ir de los 80 a 150 pesos.

Todo dependerá del complejo de Cinépolis que se visite. De igual manera falta esperar que la cadena de entretenimiento confirme el circuito que tendrá la película.