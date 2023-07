Barbie y Oppenheimer siguen en cartelera, y se mantendrán ahí por lo menos un mes; si ya no quieres saber nada de bombas y mundos rosas, te tenemos algunas recomendaciones.

Aunque no lo parezca, no todo en el cine es Barbenheimer, esta semana hubo algunos estrenos interesantes para todos los gustos.

En total hay 4 películas que puedes revisar en tu cine favorito, desde comedias familiares hasta películas de anime deportivo, que puedes encontrar agradable.

Estas son las 4 películas para ver que no son Barbie y Oppenheimer:

La Mansión Embrujada

The First Slam Dunk

Jurassic Park 30 Aniversario

Escape Bajo Fuego

La Mansión Embrujada para ver en lugar de Barbie y Oppenheimer

La Mansión Embrujada es esa película de gran presupuesto de Disney que tuvo la mala fortuna de estrenarse después de Barbie y Oppenheimer.

Se trata de una comedia familiar basada en la atracción de Disneylandia, donde una familia trata de resolver el misterio detrás de la casa a la que acaban de llegar.

Cuenta con un gran elenco de estrellas como Danny DeVito, Jamie Lee Curtis, Jared Leto, Owen Wilson, Lakeit Stanfield y Tiffany Haddish.

Aunque no ha tenido una buena crítica, quienes ya la vieron destacan que es bastante agradable y que sirve para un domingo en familia.

La Mansión Embrujada (Disney)

The First Slam Dunk para ver en lugar de Barbie y Oppenheimer

Por extraño que parezca, The First Slam Dunk es el estreno fuerte de la semana si no quieres ver Barbie y Oppenheimer.

Como su nombre lo indica, es una película basada en el popular anime y manga Slam Dunk, el cual fue muy famoso en México a finales de los 90′s.

Aquí se muestra el final de la historia, con el partido entre Shohoku y Sannoh en el Campeonato Nacional, desde el punto de vista de Ryota Miyagi.

Además cuenta con el plus de tener de regreso a René García como Hanamichi Sakuragi y Sergio Bonilla como Kaede Rukawa. Lo único malo es que sólo está en Cinépolis.

The First Slam Dunk (Toei Animation)

Jurassic Park 30 Aniversario para ver en lugar de Barbie y Oppenheimer

Jurassic Park 30 Aniversario es una versión remasterizada del clásico de los 90′s, la cual también es una buena opción a Barbie y Oppenheimer.

Esta edición cuenta con una mejorada calidad en la imagen, adaptándose a las pantallas y proyectores actuales; además de incluir tecnología en 3D.

Si nunca has visto este clásico, nos narra la historia de un empresario que busca crear el parque temático definitivo con dinosaurios reales; sin embargo, todo termina en desastre.

Así como The First Slam Dunk, esta película es exclusiva, aunque en este caso sólo la puedes encontrar en salas de Cinemex.

Jurassic Park (Warner Bros.)

Escape Bajo Fuego para ver en lugar de Barbie y Oppenheimer

Ahora que si lo tuyo son la película de acción visceral, que no encuentras ni en Barbie ni en Oppenheimer, entonces lo tuyo es Escape Bajo Fuego.

Protagonizada por Gerard Butler, nos presenta a un agente de la CIA, el cual debe de salir de una zona de conflicto de Medio Oriente, después de una misión fallida.

No es nada del otro mundo; pero cuenta con buenas secuencias de acción dignas de este tipo de filmes que te entretendrán en las dos horas que dura.

Además de que Gerard Butler aún mantiene esa aura ruda del Rey Leonidas de 300.