Las tristes historias de hombres gay que recuerdan la importancia de celebrar el Orgullo LGBT.

Recuerdo cuando los niños de la cuadra me agarraron a patadas y me trataban de meter el dedo en el 🍑 por ser afeminado corrí y llegue a casa llorando, mi mamá me pegó y me dijo: "Deja de llorar mariquita" acto seguido trate de quitarme la vida.



10 años tenía. https://t.co/yuZSTSgJD3