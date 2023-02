La escritora británica J.K Rowling, quien ha sido cancelada por su transfobia, respondió a quienes la “bajaron del pedestal” en el que estuvo por varios años, gracias a la saga de Harry Potter.

En su nuevo podcast The Witch Trials of J.K. Rowling, la también productora de cine y guionista de 57 años, reflexionó sobre su trayectoria y legado, asegurando que lo que le importa es su ahora.

Asimismo, J.K. Rowling habló sobre la actual percepción pública que se tiene de ella, tras los comentarios transfóbicos que hizo en Twitter, asegurando que no piensa mucho en las críticas recibidas.

“No me paseo por mi casa pensando en mi legado. Qué manera más presuntuosa de vivir la vida es andar por ahí pensando: ‘¿Cuál será mi legado?’. Me da igual, estaré muerta. Me importa el ahora. Me importan los vivos”

J.K. Rowling, escritora