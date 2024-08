¿Cómo reaccionó la población LGBT a Ricardo Peralta? Ni el diseñador de su vestuario lo apoya en La Casa de los Famosos México 2024

La noche del domingo, tras el posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2024, Ricardo Peralta perdió el apoyo de la comunidad LGBT.

Esto porque Ricardo Peralta acusó de homofóbico a Arath de la Torre, quien es su compañero y ahora enemigo dentro de La Casa de los Famosos México 2024.

Sin embargo, los argumentos del influencer no tuvieron la fuerza que él esperaba sino todo lo contrario.

De acuerdo con Ricardo Peralta, dentro de La Casa de los Famosos México 2024, Arath de la Torre le ha hecho el feo por su forma de vestir, la cual no es para llamar la atención sino una expresión de género.

Acusándolo de homofóbico, Ricardo Peralta -de 34 años de edad- pidió no escuchar la réplica de Arath de la Torre -de 49 años de edad-, pero producción de La Casa de los Famosos México 2024, lo obligó.

VIDEO: Ricardo Peralta quiso tachar a Arath de la Torre de homofóbico en La Casa de los Famosos México 2024 y le responde “tú no eres Wendy Guevara”

VIDEO: Ricardo Peralta dice en La Casa de los Famosos México 2024 que el feminismo no existe y le recuerdan su falso activismo

Por lo que el también conductor de Hoy negó ser respetuoso con todas las personas ya que tiene un hermano gay y amigos, así como le pidió no usar esa carta y tampoco ser la imitación de Wendy Guevara -de 31 años de edad-.

“Mis respetos para ti. No juegues así porque estás tratando de voltear y confundir a la gente. Jamás le faltaría el respeto a nadie. No eres Wendy. Esa historia ya se contó”

Las palabras de Arath de Torre son aplaudidas por la comunidad LGBT, quienes reprueban que el influencer haya buscado generar empatía con un señalamiento absurdo.

Influencers e incluso el diseñador encargado de enviarle ropa al llamado ‘Torpecillo’ se arrepienten de haberlo apoyado y desean salga pronto del polémico reality show de Televisa-Univisión.

A través de su cuenta de Instagram, Juan Oyervides dice haberse emocionado cuando, hace un mes, Ricardo Peralta le pidió vestirlo en La Casa de los Famosos México 2024.

Sin embargo, el diseñador nacido en Villahermosa-de edad desconocida- hoy se arrepiente de enviarle prendas de su colección Proteo.

“Dios mío si me hubieran dicho todo lo que iba a pasar jamás hubiera dada esas piezas de @proteomx para el team Tierra. Diosito yo quería que viera mi trabajo millones de personas”

Luego de acusar a Arath De la Torre de homofóbico, Ricardo Peralta perdió miles de seguidores en Instagram, por si fuera poco la agencia que lo representa dejó de seguirlo en la red social.

Epik borró su contacto de la cuenta de Instagram del habitante de La Casa de los Famosos México 2024.

Aparentemente, Pablo Ahumada, quien es manager de Ricardo Peralta, desearía que en este momento nadie los relaciones pues se avergüenza de su comportamiento dentro de La Casa de los Famosos México 2024.

Mediante la red social X, el también publicista -de edad desconocida- colocó emojis que representan su decepción por el influencer.

El tiktoker Jezzini -de 31 años de edad-, quien era uno de los principales seguidores de Ricardo Peralta en Instagram, no lo pensó dos veces y dejó de seguirlo en la red social.

Jezzini ya no sigue a Ricardo Peralta en Instagram (Red social X)

Por su parte, Kunno -de 24 años de edad- se grabó a sí mismo burlándose de Ricardo Peralta.

“Quiere llorar, quiere llorar”, dijo Kunno y aseguró que la comunidad LGBT apoya más a Arath de la Torre.

El influencer explica que Arath De la Torre se burló de la forma de vestir del habitante de La Casa de los Famosos México 2024 mas no de una comunidad.

“Tenemos que admitir. Yo, que en algún momento me llegué a vestir de forma cuestionable y bastante peculiar, es un consejo, tómalo o déjalo bebé, el consejo es para ti no para toda una comunidad que, además, dijiste que no ibas a utilizar como tu bandera”

Kunno