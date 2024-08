¿Y qué opina Wendy Guevara? El posicionamiento entre Arath de la Torre y Ricardo Peralta se puso rudo en La Casa de los Famosos México 2024, y hasta la ganadora de la primera temporada fue mencionada.

Sabemos que Wendy Guevara anda tan al pendiente de La Casa de los Famosos México 2024 como los fans de este reality show.

Y es que el posicionamiento que Ricardo Peralta -de 34 años de edad- le hizo a Arath de la Torre llevó a que Wendy Guevara fuera mencionada en la cuarta eliminación de La Casa de los Famosos México 2024.

Ante ello, la ganadora de la primera temporada del reality show, contestó al posicionamiento de Ricardo Peralta y el comentario que Arath de la Torre -de 49 años de edad- hizo donde la mencionó para decirle “no eres Wendy Guevara”.

Wendy Guevara reacciona al posicionamiento entre Ricardo Peralta y Arath de la Torre en La Casa de los Famosos México 2024

¿Ricardo Peralta está jugando a ser Wendy Guevara? El posicionamiento que el influencer tuvo para Arath de la Torre llevó a que la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México fuera mencionada.

El que Torpecillo haya dado argumentos asegurando que Arath de la Torre podría ser homofóbico, llevó a que el cómico le dejara ver “no eres Wendy Guevara”, aconsejándole que se buscara “otra historia que contar”.

Posicionamiento de Ricardo Peralta a Arath de la Torre en La Casa de los Famosos México 2024. (YouTube/ El 5 / Tomada de video)

Ante la mención de Wendy Guevara, la influencer ya contestó porque andaba viendo en vivo La Casa de los Famosos México 2024 y no se perdió el posicionamiento que más dio de qué hablar.

Por historias en Instagram, Wendy Guevara reaccionó a lo que Arath de la Torre le dijo a Ricardo Peralta con un “nada qué ver lo de la vestimenta con que sea gay”.

Wendy Guevara, influencer. (@Wendy Guevara)

La influencer admitió que sintió muchos nervios al escuchar el posicionamiento, “estoy atacada” y que al final ya se sabe cómo es realmente Ricardo Peralta por lo visto en La Casa de los Famosos México 2024.

“Qué bueno que Arath le dejó claro y no dejó que lo manchara así porque no mamen, hemos visto la persona que es mi comadre [Ricardo Peralta] y padre mío, entonces no, me dieron muchos nervios, estoy atacada”. Wendy Guevara, influencer.

Asimismo, Wendy Guevara dejó claro que no tiene ningún problema con Arath de la Torre, “me abraza, pero de esos abrazos sinceros”.

Además, negó que Arath de la Torre fuera homofóbico, “creándome que si fuera así, no me saludaría o me saludaría de lejitos, pero él es super hombre, super tipo”.

“No mamen, se pasó el Ricardo”. Wendy Guevara, influencer.

Wendy hablando de lo que dijo Arath a Ricardo, y dice que le da toda la razón a Arath#LaCasaDelosFamososMX pic.twitter.com/gVbw4pTuoC — La Wendy (@LaWendyGuevara) August 19, 2024

Wendy Guevara se opone al posicionamiento en La Casa de los Famosos México 2024 y deja claro que Arath de la Torre es respetuoso

Wendy Guevara reaccionó en sus historias de Instagram a las palabras que Ricardo Peralta dio a Arath de la Torre en el posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2024 y defendió al conductor de Hoy.

Si no bastó con su respuesta en video, la cuenta de ‘Reina Venenosa’ captó el comentario que Wendy Guevara dejó en el post de La Casa de los Famosos México 2024 sobre el posicionamiento.

Y es que Wendy Guevara quiso dejar claro que Arath de la Torre no es homofóbico, sino una persona respetuosa y lo sabe porque lo conoce.

“Hacer creer que puedes hacer quedar mal a alguien con ese tema tan fuerte no se vale! yo conozco a Arath de la Torre, he convivido con él y es muy buena persona. Y super respetuoso”. Wendy Guevara, influencer.