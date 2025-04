Luego de que filtran la supuesta letra de ‘No soy la villana’, en redes se preguntan si Ángela Aguilar escribió canción para Cazzu.

Y es que en la letra de la supuesta canción de Ángela Aguilar -de 21 años de edad- se escucharía el nombre de las dos exnovias de su actual esposo.

De acuerdo con los fans de la cantante mexicana, ‘No soy la villana’ justificaría su relación con Christian Nodal -de 26 años de edad-.

Sin embargo, Ángela Aguilar no fue quien escribió la canción para Cazzu -de 31 años de edad- filtrada en redes sociales.

En redes sociales se filtró la letra de la supuesta nueva canción de Ángela Aguilar ‘No soy la villana’.

Y de acuerdo con los usuarios en TikTok, Ángela Aguilar escribió la canción para Cazzu y Belinda -de 35 años de edad-.

Pues en la letra se escucharía a la cantante de música regional mexicana mencionar los nombres de las dos exnovias de su ahora esposo.

Además, el principal tema que aborda ‘No soy la villana’, serían las críticas que Ángela Aguilar recibió tras darse a conocer su relación con Christian Nodal.

Pues cabe recordar, los artistas mexicanos anunciaron su romance el pasado 10 de junio de 2022, 18 días después de la ruptura pública entre Christian Nodal y Cazzu.

Sin embargo, la canción para la cantante argentina no fue escrita ni interpretada por Ángela Aguilar, sino que es una creación de la Inteligencia Artificial.

Esto se reveló debido a las fallas de pronunciación, así como algunas malas tonalidades en la voz de la cantante mexicana.

Sin embargo, Ángela Aguilar aún no se ha pronunciado de manera oficial sobre la canción y letra de ‘No soy la villana’

La letra filtrada de la canción que Ángela Aguilar supuestamente escribió canción para Cazzu sería:

“Que te lo robe

Tu sabes bien quien dejó la puerta abierta

Yo no obligué su piel a querer

Pero era un cuerpo con el alma inclompleta

Ve linda, dile que fue casualidad

Que el destino no pregunta si un lugar

No me culpes yo no fui a tempestad

Yo fui la paz que ya no pudo hallar

Y sin mis besos pueden ser ardientes

No hay promesas

No hbo traicion

Solo verdades querían calladas

Si el amor pesa más que el error

Dime entonces quien carga la balanza”

‘No soy la villana’ - Ángela Aguilar