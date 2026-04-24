Yareli Acevedo brilló en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista y ganó la medalla de plata, para subirse el podio en la tercera parada del serial celebrada en Nilai, Malasia.

La ciclista mexicana cerró con intensidad la prueba, pero llegó por detrás de la noruega Anita Yvonne Stenberg, quien ganó con la medalla de oro. La irlandesa Lara Gillespie completó el podio.

¿Cómo quedó Yareli Acevedo en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista?

Yareli Acevedo acumuló 540 puntos, veinte menos que la ganadora de medalla de oro. para colgarse la plata en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista.

La prueba se definió en un sprint final en el que la ciclista mexicana mostró resistencia y ritmo, para colgarse la medalla de plata.

Es la cuarta medalla de Yareli Acevedo en lo que va de 2026.

En Perth, Australia consiguió dos podios: oro en la carrera de eliminación con 600 puntos y bronce en el madison femenil junto a Sofía Arreola.

En la segunda parada en Hong Kong, Acevedo ganó la medalla de bronce en el ómnium tras sumar 126 puntos.

Yareli Acevedo en el podio de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista (@conade)

México suma dos medallas en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista

Además de la medalla de plata de Yareli Acevedo en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista, el equipo femenil también logró un buen resultado.

Fue en la prueba de velocidad por equipos femenil, en la que Daniela Gaxiola, Yuli verdugo y María José Vizcaino se quedaron con la medalla de bronce.

Con un tiempo de 47.404s, las mexicanas vencieron a Polonia en la tercera parada del serial internacional.