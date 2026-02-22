Yareli Acevedo y Sofía Arreola se convirtieron en campeonas panamericanas en el Madison Femenino del Campeonato Panamericano de Ciclismo Pista 2026.

Con una actuación sólida en la jornada final, reafirmaron su claro dominio en la competencia, pues además pintaban como las favoritas para llevarse el primer lugar.

Yareli Acevedo y Sofía Arreola superaron a Estados Unidos

La dupla formada por Yareli Acevedo y Sofía Arreola encarnó una combinación ideal para el alto rendimiento: explosividad, inteligencia táctica y dominio del ritmo de carrera, lo que fue clave para ganar la medalla de oro.

Yareli Acevedo y Sofía Arreola superaron a Estados Unidos, Colombia y Canadá, selecciones que pelearon de tú a tú durante buena parte de la prueba, hasta que un ataque de la pareja mexicana abrió la diferencia definitiva para sellar el oro.

Acevedo aporta frescura competitiva y agresividad estratégica; Arreola, lectura de carrera y el oficio que solo otorga la experiencia internacional. Esa sinergia se reflejó en relevos precisos, ataques oportunos y control del pelotón.

México gana oro con Yareli Acevedo y Sofía Arreola en el Panamericano de Ciclismo de Pista 2026. (captura)

Una base sólida en el Campeonato Panamericano de Ciclismo Pista 2026

La plata en persecución por equipos confirmó que el proyecto de medio fondo tiene cimientos reales. El bloque integrado por Antonieta Gaxiola, Anet Barrera, María Fernanda Figueroa, Yareli Acevedo y Sofía Arreola, junto con sus compañeras de rotación, mostró cohesión, ritmo constante y capacidad para sostener potencia colectiva, cualidades indispensables para aspirar a la clasificación olímpica.

México demostró que no depende de individualidades aisladas, sino de un sistema competitivo que comienza a madurar. Si logran recortar décimas en parciales y mantener continuidad internacional, el equipo puede convertirse en protagonista del ranking rumbo a Los Ángeles 2028.