Yareli Acevedo ganó la medalla de oro en la carrera de eliminación en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista 2026, en Perth, Australia.

La ciclista mexicana se impuso a la noruega Anita Yvonne Stenberg y Sze Wing Lee de Hong Kong, para subir a lo más alto del podio.

Así ganó Yareli Acevedo la medalla de oro en la Copa Mundial de Ciclismo de pista

Yareli Acevedo esperó el momento adecuado para atacar a la líder de la carrera en la Copa Mundial de Ciclismo de pista, y al hacerlo no hubo rival que la detuviera.

La ciclista mexicana atacó con un sprint fulminante para superara a la ciclista noruega y tomó la punta en los metros finales.

Yareli Acevedo mantuvo la ventaja hasta cruzar la meta en el primer lugar y asegurar la medalla de oro.

Yareli Acevedo

¿Qué dijo Yareli Acevedo tras ganar el oro en la Copa Mundial de Ciclismo de pista?

Yareli Acevedo se mostró feliz al terminar la carrera en la Copa Mundial de Ciclismo de pista con la medalla de oro en su poder.

La mexicana reconoció que fueron dos largas vueltas y enfrentó un error técnico que le pudo haber costado la carrera, pero pudo sortear ese detalle para subir al podio en Australia.

“Estoy muy feliz. Mañana tenemos la madison, el domingo el ómnium y vamos con las próximas dos Copas del Mundo de esta serie de Copas” Yareli Acevedo, ciclista mexicana

Yareli Acevedo es campeona mundial de ciclismo

Yareli Acevedo, actual campeona mundial en la prueba por puntos, es una ciclista con una presencia constante en los podios de los eventos de talla mundial.

La carrera ganada en Australia otorgó puntos relevantes a Yareli Acevedo en el ranking internacional.