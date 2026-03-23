Yankees vs Giants protagonizarán el playball de la temporada 2026 de MLB en el Opening Day. Netflix transmitirá a las 18 horas el miércoles 25 de marzo.

Evento: Yankees vs Giants

Fase: Opening Day 2026

Fecha: Miércoles 25 de marzo de 2026

Horario: 18 horas

Sede: Orakle Park

Transmisión: Netflix

Yankees vs Giants: hora y canal del Opening Day 2026 de MLB (@netflixsports)

Hora para ver Yankees vs Giants en el Opening Day 2026 de MLB

A partir de las 18 horas, tiempo del centro de México, inicia el Opening Day 2026 de MLB, en el que se miden Yankees vs Giants.

Canal para ver Yankees vs Giants en el Opening Day 2026 de MLB

La plataforma Netflix transmitirá de manera exclusiva el Opening Day 2026 de MLB, entre los Yankees y los Giants.

Evento: Yankees vs Giants

Fase: Opening Day 2026

Fecha: Miércoles 25 de marzo de 2026

Horario: 18 horas

Sede: Orakle Park

Transmisión: Netflix

Así llegan los Yankees al Opening Day 2026 de la MLB

Los Yankees por medio de su estratega Aaron Boone, eligieron a Max Fried como el pitcher para el Opening Day 2026 de MLB ante Giants.

Tras un Clásico Mundial de Béisbol lleno de emociones, en el que fue capitán de la selección estadounidense, Aaron Judge retomó su papel estelar en los Yankees previo al Openind Day 2026 de MLB.

Aaron Judge tendrá una carga de trabajo ligera de cara al partido inaugural del 25 de marzo contra los Giants en San Francisco.

Los renovados Giants enfrentan el Opening Day 2026 de MLB

Los Giants buscan volver a la postemporada de MLB en 2026, y lo hará con Rafael Devers como su gran estrella.

Matt Chapman, Willy Adames y la incorporación de Luis Arráez prometen hacer de San Francisco un campo hostil para cualquier lanzador.