Por segundo partido consecutivo, Rodrigo Parra volvió a acaparar los reflectores en Pumas debido a que sus errores les han costado puntos a los universitarios en el arranque del Apertura 2025, cosa que muchos fans auriazules no han pasado por alto en redes sociales.

Cabe recordar que, ante la salida de Alex Padilla y la imposibilidad de contar en este momento con Pablo Lara por lesión, Rodrigo Parra ha recibido la confianza de Efraín Juárez mientras en el Pedregal contratan a otro portero; sin embargo, en dos partidos con Pumas ha cometido errores graves que tienen molestos a los fans.

Este domingo 20 de julio, Pumas cayó en Ciudad Universitaria por marcador de 3-2 ante Pachuca y Rodrigo Parra tuvo responsabilidad directa en los dos primeros goles de los Tuzos. Incluso, en el primero de ellos, volvió a cometer la misma falla que tuvo la semana pasada contra Santos al tratar de jugar con los pies.

Los comentarios contra Rodrigo Parra en redes sociales por sus errores con Pumas

Tan pronto Rodrigo Parra cometió el par de errores con Pumas, los aficionados lo convirtieron en tendencia en las redes sociales, puntualmente en X, donde vinieron comentarios de todo tipo en contra del joven guardameta que no ocultó el semblante de desesperación por la situación que vive.

“Lo del portero de Pumas ya no es divertido, es triste”, “que te pase una vez está bien, que te pase dos veces seguidas ya es no haber tenido nada de aprendizaje de la primera”, “este chico tuvo una oportunidad para la que aún no estaba listo”, fueron algunos comentarios de la afición respecto a los errores de Rodrigo Parra.

De momento, no se puede confirmar si para la tercera jornada Rodrigo Parra volverá a ser el portero titular de Pumas debido a que la búsqueda de portero continúa por parte de la directiva felina que no pierde la esperanza de poder incorporar a Keylor Navas, que por su parte hace presión en Newell´s Old Boys para salir.

Lo del portero de Pumas ya no es divertido, es triste pic.twitter.com/rdzGChFCj7 — Hugol ^^ (@Hugol343) July 20, 2025

La defensa de Efraín Juárez a Rodrigo Parra tras sus errores en Pumas

Pese a los errores consecutivos en este inicio de torneo, el técnico de Pumas, Efraín Juárez, defendió a Rodrigo Parra al asegurar que todos los porteros se pueden equivocar, así que pidió que lo dejen en paz y que él asume la responsabilidad por lo sucedido.

“Los errores son muy puntuales y nos cuesta, pero yo no conozco ningún portero que no la haya cagado. Es parte de, yo asumo toda la responsabilidad, dejen al niño en paz”, dijo Efraín Juárez en defensa de Rodrigo Parra luego de la derrota de Pumas.

De tal forma, el timonel universitario respaldó al joven guardameta al cual dijo haber visto desde finales del torneo anterior y del cual destacó sus condiciones para poder ser el guardián de la puerta auriazul.