Pumas inició con el pie izquierdo el torneo Apertura 2025 de la Liga MX tras perder el primer juego de la competencia por goleada ante Santos Laguna y por el error de su portero Rodrigo Parra.

Una de las críticas que se hicieron virales fue la del Tuca Ferretti, quien llamó “chamaco chillón” al portero de Pumas, Rodrigo Parra, por su mala actuación en el partido y por las lágrimas que soltó el canterano universitario.

Ante ello, Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo de Pumas salió en defensa de Rodrigo Parra y le mandó un mensaje al Tuca Ferretti tras la crítica que le hizo al joven de 17 años de edad.

Ponen en su lugar al Tuca Ferretti: Desde Pumas se pronuncian por sus fuertes críticas a Rodrigo Parra

Durante la presentación de Álvaro Angulo como nuevo refuerzo de Pumas, Miguel Mejía Barón fue cuestionado sobre las críticas que ha recibido Rodrigo Parra, por lo que justificó las lágrimas que soltó el joven portero.

“Las lágrimas son de uso, yo les preguntaría a alguno de ustedes si no las ha usado. Bueno, cada quien las usa cuando cree que es conveniente”, dijo Miguel Mejía Barón sobre las críticas hacia Rodrigo Parra.

Asimismo, respetó el estilo que ha caracterizado al Tuca Ferretti como Director Técnico y ahora como analista deportivo, sin embargo, le lanzó una indirecta que puede que no le guste al al brasileño.

“Tuca, mi gran cuate y lo quiero tanto, es su manera de dirigir del Tuca, ya la conocemos, le dijo chillón. Pero, yo estoy de acuerdo que cuando uno tiene ganas de llorar, no importa tanto, eso lo he aprendido y se me ha recrudecido con los años. Ya de viejito empieza a llorar uno por cualquier cosa“, respondió Miguel Mejía Barón sobre el comentario del Tuca Ferretti.

¿Cómo es la relación entre el Tuca Ferretti y Miguel Mejía Barón?

Miguel Mejía Barón y el Tuca Ferretti coincidieron en Pumas a finales de los años 80 e inicio de los 90 cuando Mejía Barón era entrenador del equipo donde jugaba el Tuca.

Ambos lograron un campeonato de Liga MX en la temporada 1990-91, destacando el gol que anotó el Tuca Ferretti en la final contra América.