La pelea del G6 de la Liga de Expansión por regresar el ascenso y descenso podría estar en la recta final. Ya terminaron las audiencias en el TAS y la fecha decisiva estaría cerca.

La FMF y los clubes de la Liga de Expansión viven momentos clave, aunque ya no pueden hacer más que esperar a que el TAS analice toda la situación.

Hasta este momento, el G6 (Club Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Mineros de Zacatecas, Venados FC y Leones Negros de la U de G) se ha mantenido unido y no han caído ante presiones.

Recordemos que Atlante, Cimarrones de Sonora, Jaiba Brava y Alebrijes de Oaxaca estaban en la lucha, pero se bajaron de a poco. No hay una razón clara, hasta el momento.

Ya habría fechar para la resolución del TAS sobre el Ascenso y descenso; no gustaría a la FMF

Como vimos, terminaron las audiencias en el TAS entre el G6 de la Liga de Expansión y la FMF. Solo queda esperar a que el tribunal revise los argumentos que dieron ambas partes para tomar una decisión.

Se debe decir que la fecha es incierta, pues no hay un límite. Sin embargo, podría darse en diciembre de este 2025, o incluso antes. Se dice que octubre sería otra fecha posible, pues el TAS ya lo ha estudiado.

Además, según el periodista Camacho, el ascenso es seguro que regrese, aunque aún faltan cosas por definir, como en qué fecha, si se terminan las certificaciones o si tomarán menos requisitos.

¿Qué pasó en las audiencias del TAS con la Liga de Expansión y la FMF?

Como sabemos, la FMF decidió eliminar el ascenso y descenso con el pretexto de la pandemia. Aunque en sus estatutos dijeron que duraría 5 años, y sí, ya pasaron.

Sin embargo, la FMF fue al TAS argumentando que entró en vigor en el 2021, por lo que el plazo terminaría en el 2027. También aseguran que el ascenso siempre estuvo presente, siempre y cuando los clubes tuvieran la certificación. Curiosamente han puesto muchas trabas.

Mientras tanto, el G6 de la Liga de Expansión expusieron que nunca existió el poder subir de categoría, y que todo comenzó desde el 2020, por lo que debería regresar este 2025.