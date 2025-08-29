La lucha del G6 de la Liga de Expansión por regresar el ascenso y el descenso continúa. Se llevó a cabo la audiencia con el TAS, se esperaba a Tuca Ferretti, pero nada más no llegó.

Antes de ver la situación del Tuca Ferretti, repasemos lo que ha pasado sobre los equipos de la Liga de Expansión en su demanda ante el TAS.

Recordemos que varios equipos de la ‘segunda’ en México se unieron para luchar por el regreso del ascenso y descenso, se fueron hasta la institución más importante y ‘parcial’: Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Varios de ellos se echaron para atrás, posiblemente por presión o un acuerdo: Atlante, Cimarrones de Sonora, Jaiba Brava y Alebrijes de Oaxaca. Mientras que siguen en pie: Club Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Mineros de Zacatecas, Venados FC y Leones Negros de la U de G.

¿Se echa para atrás? Reportan que Tuca Ferretti le da la espalda al G6 de la Liga de Expansión en su demanda

Después de que el G6 de la Liga de Expansión presentó la demanda ante el TAS en contra de la FMF por el regreso del ascenso y el descenso, ya se llevó a cabo la audiencia final.

Los clubes de la Liga de Expansión tenían previsto al Tuca Ferretti y a José Luis Higuera como testigos. Sin embargo, según David Medrano, ninguno de estos personajes se presentaron.

Ya no hay marcha atrás, pues fue el último día y podría afectar a los argumentos que presentó el G6.

NO LLEGARON

El Grupo de los G6 tenia planeado presentar hoy ante el TAS a Ricardo Ferreti y a José Luis Higuera como testigos, sin embargo, ni Tuca, ni el dirigente de Morelia llegaron a la audiencia. — david medrano felix (@medranoazteca) August 28, 2025

¿Cuándo podría dar una respuesta el TAS sobre el ascenso y el descenso?

La FMF fue ante el TAS a decir que el ascenso sigue abierto, sin embargo, según ellos, tiene que ser con certificación, y curiosamente solo se la dan a unos pocos. Eso sí, el descenso no existe.

El G6 explicó que la FMF puso un tiempo de 5 años para que regresara el ascenso y descenso, es decir, en este Clausura 2025. La FMF dice que sería hasta el 2027.

Como sea, el TAS se tomará unos meses para tomar una decisión y probablemente para diciembre se sepa.