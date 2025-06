En la previa a la final de la UEFA Nations League, Cristiano Ronaldo estuvo en conferencia de prensa y soltó varias declaraciones que han acaparado las portadas, una de ellas referente al Balón de Oro 2025.

Y es que, habiendo ganado en cinco ocasiones el Balón de Oro, Cristiano Ronaldo es una voz autorizada para opinar sobre el galardón que acapararon por varios años tanto él como Lionel Messi.

Sin embargo, su opinión no cayó nada bien a una leyenda de Francia a la que el Bicho le ganó en una ocasión el premio que reconoce al mejor futbolista del año y hasta aprovechó sus redes sociales para contestarle.

Cristiano Ronaldo opinó sobre el Balón de Oro 2025 y una leyenda de Francia explotó contra él

“En mi opinión el Balón de Oro debe ganarlo el que gana la Champions League…”, declaró Cristiano Ronaldo, insinuando que Ousmane Dembelé, seleccionado de Francia, lleva la delantera para el premio sobre Lamine Yamal.

No obstante, Frank Ribéry, leyenda de Francia, le contestó a Cristiano Ronaldo en sus redes sociales ya que en 2013 ganó todo con el Bayern Múnich y además levantó la Champions League, pero ni así le pudo ganar el Balón de Oro al astro portugués.

“¿Entonces NECESITAS ganar la Champions League para ganar el Balón de Oro?”, escribió Ribéry en sus historias de Instagram, evidenciando al Bicho por el galardón que ganó en 2013 a pesar de no haber levantado ‘la orejona’.

Frank Ribéry contesta a Cristiano Ronaldo. (IG: @frankribery7)

Cristiano Ronaldo demerita el Balón de Oro y otros premios individuales: “Sé lo que se trabaja por detrás”

En la misma rueda de prensa previo al enfrentamiento entre España y Portugal, Cristiano Ronaldo también menosprecio el Balón de Oro y otros reconocimientos individuales.

“No hay un consenso, yo no podría decir quien debe merecer o no porque yo no me creo mucho ya en los premios individuales porque sé lo que se trabaja por detrás…”, declaró el capitán de Portugal.

Sin embargo, Cristiano Ronaldo es el segundo máximo ganador en la historia del galardón entregado por la revista France Football, con 5, solo por detrás de Lionel Messi que tiene 9.