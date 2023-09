Agustín Marchesín podría salir pronto del Celta de Vigo y los fans del Club América están ilusionados con su regreso.

Y es que, Agustín Marchesín llegaría a un acuerdo con el equipo español, Celta de Vigo, para salir cuanto antes y podría llegar al equipo que mejor le parezca.

“El Celta y Agustín Marchesín a punto de llegar a un acuerdo para separar sus caminos, el argentino podrá marcharse libre al club que desee”, informó Celta Noticias.

Sin duda alguna, Agustín Marchesín dejó buenas impresiones en el Club América y es por eso que los fans están ilusionados con su regreso.

Cabe recordar, que Agustín Machesín ha tenido pocos minutos en el Celta de Vigo y eso aceleraría su salida, se estima que en diciembre.

Aunque ahora no se sabe si podría ser titular en el Club América tomando en cuenta que las Águilas tienen a Luis Malagón, quien está en su mejor nivel.

🗞️ El Celta y Agustín Marchesín a punto de llegar a un acuerdo para separar sus caminos, el argentino podrá marcharse libre al club que desee 💣🚪 pic.twitter.com/kaX8GxGi3V — CeltaNoticias (@CeltaNoticias10) August 29, 2023

¿Agustín Marchesín volvería al Club América?

Agustín Marchesín declaró hace unos meses para Claro Sports, que le gustaría regresar a México , pues extrañaba el país.

“Pasaron muchísimas cosas. Cuando salí del América fue complicado. Sentí esa pertenencia al club y me costó el hecho de asumir que me fui. Siento que he intentado darlo todo. Se extraña México, no tengo dudas que voy a volver”, dijo.

Por otro lado, admitió que uno de sus sueños es regresar al Club América y espera que llegue esa oportunidad.

“Yo siempre dije que mi sueño es volver al Club América. Pensé que se podía dar el regreso. Sé que el futbol si llega la oportunidad, todo el mundo sabe cuál es mi deseo. Está quien te quiera y se debe hacer de la mejor manera”, añadió.

Club América y su próximo partido

El Club América encarará una nueva edición del Clásico Nacional; el encuentro será el próximo sábado 16 de septiembre.

El partido, que es uno de los más esperados del torneo, dará inicio a las 21:05 horas tiempo del centro de México.

