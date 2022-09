El Club América es un equipo que marca la carrera de los futbolistas que han defendido sus colores para bien o para mal, siendo similar para Agustín Marchesín, guardameta del Celta de Vigo en LaLiga.

Agustín Marchesín habló en entrevista para LaLiga sobre el dolor que le causó haber salido del Club América en busca de su sueño, jugar en el futbol de Europa y en las competencias más importantes del viejo continente.

“ Salí llorando de América porque realmente me costó muchísimo, porque fue una decisión que fue más familiar por llamarlo de alguna manera porque yo no quería saber nada ni irme de ahí... Me costó mucho salir de ahí, inclusive creo que me costó años aceptar que me fui ” confesó.

Marchesín reconoció su cariño por las Águilas y cómo haber estado entre sus filas para obtener un campeonato de la Liga MX, fue para él “un sueño hecho realidad”.

“Llegar al América fue un sueño hecho realidad por lo que representa a nivel nacional en México e internacional en el mundo, porque es un club muy grande y uno conoce al América desde adentro con la magnitud que tiene. Es imposible describir con palabras lo que representa realmente” finalizó.

Club América: ¿En qué puesto se encuentra Agustín Marchesín en la lista histórica de porteros en el equipo?

El Club América ha tenido entre sus filas a muchos de los mejores arqueros de la historia de la Liga MX, pero ¿en dónde se ubica precisamente Agustín Marchesín en la lista del equipo?

Marchesín disputó 130 partidos con las Águilas, mismos en los que cosechó tres títulos diferentes y el premio al Mejor Portero de la temporada 2018-2019.

Aunque los campeonatos pueden hacer la diferencia, no podemos dejar de lado la capacidad atlética y liderazgo de cada uno de los arqueros azulcremas. Todo sería cuestión de gustos, por lo que la tabla podría verse así:

Héctor Miguel Zelada Agustín Marchesín Guillermo Ochoa Adrián Chávez Moisés Muñoz

Agustín Marchesín. (David Leah / Mexsport)

Club América: Siguiente partido en el Apertura 2022

Jornada 17 Apertura 2022

Club Puebla vs Club América

Viernes 30 de septiembre a las 19:00 hrs.

Estadio Cuauhtémoc

