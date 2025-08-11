Atlas lleva años sin poder competir en la Liga MX, es cierto, han perdido grandes jugadores, y han pasado muchos entrenadores y ninguno como Diego Cocca.

Seguramente, Diego Cocca es el mejor DT de Atlas. Luego de 2 años en los banquillos, el argentino salió del club a probar suerte, pero no le fue bien.

Y es que es incomparable lo que dejó Cocca con los rojinegros entre el Apertura 2020 y Clausura 2020, lograron el bicampeonato, algo que nunca había pasado.

De hecho, los de Guadalajara solo tenían un campeonato que consiguieron en los años 50. Ahora puede presumir 3 estrellas gracias al entrenador y jugadores como Quiñones, Furch, Aldo Rocha, Camilo Vargas entre muchos otros.

Después de su gran hazaña, han estado en la parte baja de la tabla.

¿Vuelve a casa? Revelan que Atlas quiere a Diego Cocca como su nuevo DT

Como vimos, Atlas se quedó sin entrenador. Gonzalo Pineda renunció después ser goleado ante Pachuca y dejar al equipo en el lugar 12 con una victoria, un empate y 2 derrotas.

Es por eso que Atlas que está en busca de un nuevo DT, y qué mejor que traer al mejor de historia. El club ya está en negociaciones con Diego Cocca.

Según César Luis Merlo, el argentino es la principal opción para sustituir a Pineda. Además, se facilitaría pues Cocca no tiene equipo actualmente.

Diego Cocca, en su paso por la Selección Mexicana. (Jorge Martinez / Mexsport)

El polémico camino de Diego Cocca después de dirigir Atlas

Diego Cocca tomó mucho valor después de su paso por Atlas. Revivir a la institución con el bicampeonato lo puso en el ojo de varios grandes de la Liga MX.

Tigres fue el ganón, trajo a Diego Cocca, pero su periodo duró muy poco, ya que la Selección Mexicana decidió robárselo. En ambas instituciones duró menos de 10 partidos.

Más tarde pasó el Real Valladolid, y por malos resultados fue cesado. Su último club fue con Talleres de Córdoba, pero salió sin debutar por conflictos con la directiva.