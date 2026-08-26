Juan Brunetta continuará vistiendo la camiseta de Tigres tras alcanzar un acuerdo de renovación con la institución, rechazando una oferta millonaria del futbol árabe.

De acuerdo con el periodista Vladimir García, el mediocampista argentino permanecerá en el conjunto felino pese al interés del Al‑Diriyah de Arabia Saudita.

Con esta decisión, Tigres asegura la continuidad de una de sus principales figuras y Juan Brunetta tendrá la oportunidad de consolidarse como referente del equipo, buscando nuevos títulos en la Liga MX y competencias internacionales.

Club de Arabia Saudita había presentado oferta millonaria por Juan Brunetta

En las últimas semanas, el futuro de Juan Brunetta había generado incertidumbre debido a una importante oferta económica.

El Al-Diriyah, de Arabia Saudita, habría mostrado un fuerte interés en hacerse con sus servicios e incluso presentó una propuesta millonaria para intentar concretar su fichaje.

Juan Brunetta seguirá en Tigres: ambos rechazaron ofertas para continuar juntos. (JONATHAN DUENAS / MEXSPORT)

Sin embargo, el escenario cambió, pues Juan Brunetta habría decidido continuar con el proyecto felino y la institución también optó por mantenerlo dentro de su plantilla.

Juan Brunetta intentará cosechar títulos con Tigres

Con la renovación, Tigres apuesta por mantener una de sus principales figuras y darle continuidad a su proyecto deportivo.

Mientras tanto, Juan Brunetta tendrá la oportunidad de seguir consolidándose como uno de los referentes del equipo y buscar nuevos objetivos con la camiseta felina.