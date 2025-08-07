La Liga MX se encuentra en medio de una controversia ante el TAS con algunos de los equipos de la Liga de Expansión con respecto al regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano, cosa que, dicho sea de paso, no todos los directivos del futbol mexicano quieren, como el caso de Eva Longoria.

Actualmente, la actriz es inversionista de Necaxa y uno de los puntos que la convenció de poner algo de su dinero en los Rayos fue que no hay ascenso ni descenso en la Liga MX, situación que, a decir de la propia Eva Longoria, le quita una carga de estrés por lo que implica pelear por una permanencia.

“Es un tema muy candente. Me gusta que no haya ascensos. Me gusta que todos estemos en una liga con playoffs, entramos y salimos. Todo ese tema de ascensos y descensos me resulta muy estresante. Ni siquiera podía imaginar ese formato”, expresó Longoria en entrevista con ESPN.

Eva Longoria resalta la filosofía implementada en Necaxa

Por otra parte, Eva Longoria se refirió a la filosofía implementada en Necaxa la cual apunta a tratar de ganar sin el presupuesto que manejan los clubes más poderosos del futbol mexicano. En ese sentido, apuntó a la búsqueda de ganar juegos con talento más que con dinero invertido en la plantilla.

“Nuestra estrategia y filosofía es que se puede ganar sin dinero; por ejemplo, los cinco mejores equipos de México tienen el mayor presupuesto y el resto no, ¿sabes? Así que nuestra estrategia, mentalidad y filosofía es que el talento gana partidos”, comentó Eva Longoria sobre el trabajo en Necaxa.

Si bien, Necaxa no invierte la misma cantidad de dinero que otras instituciones, han tenido la virtud de realizar fichajes puntuales de jugadores talentosos posteriormente venden a precios elevados. Este modelo de negocio les ha sido sumamente redituable tanto para tener finanzas sanas como para tener un fondo para nuevos refuerzos.

El reto de Necaxa desde la visión de Eva Longoria

Finalmente, Eva Longoria estableció el reto que tendrán en Necaxa en el sentido desarrollar el talento de cada uno de sus jugadores a un nivel tal que logren competirle a los clubes con presupuestos más elevados. De lograrlo, no duda que serán contendientes serios.

“Y si logramos desarrollar el talento adecuado, sentimos que tenemos una oportunidad. El hecho de haber llegado tan lejos en la Liguilla este año, el haberlo hecho con nuestro presupuesto, que es diez veces menor que el de otros clubes, realmente nos refuerza y nos da aún más ganas de demostrar que podemos ganar. Me encanta esa filosofía y esa actitud”, compartió Eva Longoria sobre su visión de Necaxa.

De tal forma, en Necaxa trabajan en paz sabiendas de que el descenso no es algo de lo que se deban preocupar y con la intención de que su modelo de negocio los conduzca en algún momento al éxito deportivo.