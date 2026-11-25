Slavia Praga vs Villarreal se midieron el martes 24 de noviembre en la Jornada 5 de la Champions League, con resultado a favor del conjunto visitante.
Nueve partidos se jugaron en la Jornada 5 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Slavia Praga vs Villarreal.
Con la derrota, Slavia Praga suma apenas un punto, mientras que Villarreal llegó a 6 unidades en el lugar 23.
Marcador del partido: Slavia Praga 0-1 Villarreal
Slavia Praga vs Villarreal: así se definió el partido de la Champions League
El partido Slavia Praga vs Villarreal, correspondiente a la Jornada 5 de la Champions League se definió con un solitario con en el segundo tiempo del partido.
El tanto el Villarreal fue suficiente para darle los tres puntos ante el Slavia Praga, que intentó empatar pero se quedó cortó en sus intentos.
Así fueron los goles del partido Slavia Praga vs Villarreal:
- Minuto 62: Gol de Tajon Buchanan Slavia Praga 0-1 Villarreal
¿Cuándo vuelven a jugar Slavia Praga y Villarreal en la Champions League?
Slavia Praga y Villarreal regresarán a jugar en la Jornada 6 de la Champions League, que inicia el martes 8 de diciembre.
Slavia Praga visita al Bayern Múnich el 8 de diciembre, mientras que Villarreal enfrenta al Sabah el 8 del mismo mes.