Inter de Milán vs Stuttgart se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League, el pronóstico para el partido del miércoles 25 de noviembre de 2026 es victoria del equipo local.
Inter de Milán vs Stuttgart: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Inter de Milán 3-1 Stuttgart es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.
Pronóstico: Inter de Milán 3-1 Stuttgart.
Inter de Milán vs Stuttgart: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Inter de Milán vs Stuttgart, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.
Inter de Milán
- Portero: Josep Martínez
- Defensas: Benjamin Pavard, John Stones, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco
- Mediocampistas: Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu y Henrikh Mkhitaryan
- Delanteros: Francesco Pio Esposito y Carlos Augusto
Stuttgart
- Portero: Fabian Bredlow
- Defensas: Lorenz Assignon, Ameen Al-Dakhil, Finn Jeltsch y Maximilian Mittelstädt
- Mediocampistas: Atakan Karazor, Nikolas Nartey y Jamie Leweling
- Delanteros: Deniz Undav y Ermedin Demirović
Hora y canal del partido: Inter de Milán vs Stuttgart en la Champions League
Inter de Milán vs Stuttgart chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Miércoles 25 de noviembre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Inter de Milán vs Stuttgart
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Stadio San Siro
- Transmisión: Fox One o HBO Max