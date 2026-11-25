Inter de Milán vs Stuttgart se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League, el pronóstico para el partido del miércoles 25 de noviembre de 2026 es victoria del equipo local.

Inter de Milán vs Stuttgart: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Inter de Milán 3-1 Stuttgart es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.

Pronóstico: Inter de Milán 3-1 Stuttgart.

Inter de Milán vs Stuttgart: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Inter de Milán vs Stuttgart, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.

Inter de Milán

Portero: Josep Martínez

Defensas: Benjamin Pavard, John Stones, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco

Mediocampistas: Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu y Henrikh Mkhitaryan

Delanteros: Francesco Pio Esposito y Carlos Augusto

Stuttgart

Portero: Fabian Bredlow

Defensas: Lorenz Assignon, Ameen Al-Dakhil, Finn Jeltsch y Maximilian Mittelstädt

Mediocampistas: Atakan Karazor, Nikolas Nartey y Jamie Leweling

Delanteros: Deniz Undav y Ermedin Demirović

Hora y canal del partido: Inter de Milán vs Stuttgart en la Champions League

Inter de Milán vs Stuttgart chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Miércoles 25 de noviembre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.