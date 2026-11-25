Sporting vs Manchester United se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League, el pronóstico para el partido del miércoles 25 de noviembre de 2026 es victoria del equipo visitante.
Sporting vs Manchester United: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Sporting 1-2 Manchester United es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.
Pronóstico: Sporting 1-2 Manchester United.
Sporting vs Manchester United: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Sporting vs Manchester United, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.
Sporting
- Portero: Rui Silva
- Defensas: Georgios Vagiannidis, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio e Iván Fresneda
- Mediocampistas: Sergi Altimira, Rodrigo Zalazar, Pedro Gonçalves, Geny Catamo y Maximiliano Araújo
- Delantero: Fotis Ioannidis
Manchester United
- Portero: Senne Lammens
- Defensas: Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez y Patrick Dorgu
- Mediocampistas: Youri Tielemans, Kobbie Mainoo y Bruno Fernandes
- Delanteros: Bryan Mbeumo, Benjamin Šeško y Matheus Cunha
Hora y canal del partido: Sporting vs Manchester United en la Champions League
Sporting vs Manchester United chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Miércoles 25 de noviembre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Sporting vs Manchester United
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio José Alvalade
- Transmisión: Fox One o HBO Max