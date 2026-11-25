Sporting vs Manchester United se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League, el pronóstico para el partido del miércoles 25 de noviembre de 2026 es victoria del equipo visitante.

Sporting vs Manchester United: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Sporting 1-2 Manchester United es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.

Pronóstico: Sporting 1-2 Manchester United.

Sporting vs Manchester United: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Sporting vs Manchester United, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.

Sporting

Portero: Rui Silva

Defensas: Georgios Vagiannidis, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio e Iván Fresneda

Mediocampistas: Sergi Altimira, Rodrigo Zalazar, Pedro Gonçalves, Geny Catamo y Maximiliano Araújo

Delantero: Fotis Ioannidis

Manchester United

Portero: Senne Lammens

Defensas: Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez y Patrick Dorgu

Mediocampistas: Youri Tielemans, Kobbie Mainoo y Bruno Fernandes

Delanteros: Bryan Mbeumo, Benjamin Šeško y Matheus Cunha

Hora y canal del partido: Sporting vs Manchester United en la Champions League

Sporting vs Manchester United chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Miércoles 25 de noviembre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.