El torneo de Apertura 2025 de la Liga MX continúa hoy 3 de octubre con el viernes botanero; te decimos los horarios y dónde ver los partidos programados en la Jornada 12.

La Jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX inicia con tres partidos, en el viernes botanero del 3 de octubre.

Necaxa vs Pachuca, Mazatlán vs San Luis y Atlas vs FC Juárez, son los partidos que se jugarán en el viernes botanero de la Liga MX, hoy 3 de octubre.

Necaxa vs Pachuca: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero del 3 de octubre

Necaxa recibe a Pachuca en el inicio de la Jornada 12 de la Liga MX, en el viernes botanero del 3 de octubre, que se jugará a las 19 horas.

La plataforma Claro Sports y el Canal 7 transmitirán el partido Necaxa vs Pachuca, en el que los Rayos buscan enderezar el camino en su cancha.

En la Jornada 11, Necaxa perdió con Atlas; mientras que Pachuca derrotó a San Luis.

Partido: Necaxa vs Pachuca

Fase: Jornada 12 de la Liga MX

Fecha: Viernes 3 de octubre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: Claro Sports y el Canal 7

Mazatlán vs San Luis: Horario y dónde ver el viernes botanero del 3 de octubre

Mazatlán vs San Luis continuarán la actividad del viernes botanero de la Liga MX, el 3 de octubre en la cancha del Estadio El Encanto.

La plataforma Caliente TV transmitirá el partido Mazatlán vs San Luis, como parte de la Jornada 12 de la Liga MX.

Mazatlán perdió 1-3 con Toluca, y San Luis 1-2 con Pachuca, en la Jornada 11 de la Liga MX.

Partido: Mazatlán vs San Luis

Fase: Jornada 12 de la Liga MX

Fecha: Viernes 3 de octubre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio El Encanto

Transmisión: Caliente TV

Atlas vs FC Juárez: Horario y dónde ver el viernes botanero del 3 de octubre

El viernes botanero del 3 de octubre, cierra con el partido Atlas vs FC Juárez, como parte de la Jornada 12 de la Liga MX.

La platafora ViX Premium transmitirá el partido Atlas vs Fc Juárez, en el cierre del viernes botanero de la Jornada 12 de Liga MX.

Atlas venció 3-2 a Necaxa, y el FC Juárez sacó los tres puntos en su partido contra León, en la Jornada 11 de la Liga MX.