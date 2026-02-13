Con el viernes botanero continúa el 13 de febrero el Clausura 2026 de Liga MX en su Jornada 6. Los partidos Puebla vs Pumas y Toluca vs Tijuana podrán verse por FOX One y Canal 7.

Estos son los 2 partidos programados en el viernes botaneros de la Jornada 6 de Liga MX:

Puebla vs Pumas: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 13 de febrero

Puebla recibe a Pumas en el inicio de la Jornada 6 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 13 de febrero, partido que se jugará a las 19 horas.

La plataforma FOX One y Canal 7 transmitirán el partido.

Puebla vs Pumas: Fecha, horario y dónde ver el partido de la Liga MX. (Juan Carlos Ocampo / Juan Carlos Ocampo)

Toluca vs Tijuana: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 13 de febrero

Toluca vs Tijuana chocan en el viernes botanero de la Liga MX, el 13 de febrero en la cancha del Estadio Nemesio Díez.

La plataforma FOX One y Canal 7 transmitirán el partido.

Así se jugará la Jornada 6 de la Liga MX

Fechas y horarios de todos los partidos de la Jornada 6 de la Liga MX:

Viernes 13 de febrero

Puebla vs Pumas | 19 horas

Toluca vs Tijuana | 21 horas

Sábado 14 de febrero

San Luis vs Querétaro | 17 horas

Pachuca vs Atlas | 17 horas

Rayados vs León | 19 horas

FC Juárez vs Necaxa | 19 horas

Chivas vs América | 21:07 horas

Domingo 15 de febrero