Con el viernes botanero continúa el 13 de febrero el Clausura 2026 de Liga MX en su Jornada 6. Los partidos Puebla vs Pumas y Toluca vs Tijuana podrán verse por FOX One y Canal 7.
Estos son los 2 partidos programados en el viernes botaneros de la Jornada 6 de Liga MX:
- Puebla vs Pumas| 19 horas | Canal 7 y FOX One
- Toluca vs Tijuana | 21 horas |Canal 7 y FOX One
Puebla vs Pumas: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 13 de febrero
Puebla recibe a Pumas en el inicio de la Jornada 6 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 13 de febrero, partido que se jugará a las 19 horas.
La plataforma FOX One y Canal 7 transmitirán el partido.
- Partido: Puebla vs Pumas
- Fase: Jornada 6 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 13 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: FOX One y Canal 7
Toluca vs Tijuana: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 13 de febrero
Toluca vs Tijuana chocan en el viernes botanero de la Liga MX, el 13 de febrero en la cancha del Estadio Nemesio Díez.
La plataforma FOX One y Canal 7 transmitirán el partido.
- Partido: Toluca vs Tijuana
- Fase: Jornada 6 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 13 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: FOX One y Canal 7
Así se jugará la Jornada 6 de la Liga MX
Fechas y horarios de todos los partidos de la Jornada 6 de la Liga MX:
Viernes 13 de febrero
- Puebla vs Pumas | 19 horas
- Toluca vs Tijuana | 21 horas
Sábado 14 de febrero
- San Luis vs Querétaro | 17 horas
- Pachuca vs Atlas | 17 horas
- Rayados vs León | 19 horas
- FC Juárez vs Necaxa | 19 horas
- Chivas vs América | 21:07 horas
Domingo 15 de febrero
- Santos vs Mazatlán | 17 horas
- Cruz Azul vs Tigres | 19 horas