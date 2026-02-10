Puebla vs Pumas: Fecha, horario y dónde ver el partido de la Liga MX.

La Jornada 6 de la Liga MX inicia el viernes 13 de febrero con el partido Puebla vs Pumas en el Estadio Cuauhtémoc. Transmiten Azteca 7 y FOX One a las 19 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: Puebla vs Pumas
- Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026
- Fase: Jornada 6 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Azteca 7 y FOX One
Puebla vs Pumas: Hora para ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX
La Jornada 6 de la Liga MX enfrenta al Puebla vs Pumas en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.
Puebla vs Pumas: Canal para ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX
Las señales de las plataformas Azteca 7 y FOX One transmitirán el partido Puebla vs Pumas.
- Partido: Puebla vs Pumas
- Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026
- Fase: Jornada 6 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Azteca 7 y FOX One
¿Cómo llega Puebla al partido de la Jornada 6 de Liga MX vs Pumas?
Puebla empató contra Tijuana en la Jornada 5 de la Liga MX para alejarse de los últimos puestos del Clausura 2026.
Con 5 puntos, Puebla ocupa el décimo tercer lugar de la competencia de cara al partido ante Pumas en la Jornada 6 de Liga MX.
¿Cómo llega Pumas al partido de la Jornada 6 de Liga MX vs Puebla?
Pumas no tuvo un gran partido ante Atlas debido a que empató 2-2 en la cancha del Estadio Jalisco.
Antes del encuentro contra Puebla, Pumas tendrá que superar a San Diego en la primera ronda de la Concachampions 2026, partido que perdió por 4-1.