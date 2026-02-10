La Jornada 6 de la Liga MX inicia el viernes 13 de febrero con el partido Puebla vs Pumas en el Estadio Cuauhtémoc. Transmiten Azteca 7 y FOX One a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Puebla vs Pumas

Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026

Fase: Jornada 6 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Azteca 7 y FOX One

Puebla vs Pumas: Hora para ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX

La Jornada 6 de la Liga MX enfrenta al Puebla vs Pumas en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

Puebla vs Pumas: Canal para ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX

Las señales de las plataformas Azteca 7 y FOX One transmitirán el partido Puebla vs Pumas.

Puebla vs Pumas: Fecha, horario y dónde ver el partido de la Liga MX. (Juan Carlos Ocampo / Juan Carlos Ocampo)

¿Cómo llega Puebla al partido de la Jornada 6 de Liga MX vs Pumas?

Puebla empató contra Tijuana en la Jornada 5 de la Liga MX para alejarse de los últimos puestos del Clausura 2026.

Con 5 puntos, Puebla ocupa el décimo tercer lugar de la competencia de cara al partido ante Pumas en la Jornada 6 de Liga MX.

¿Cómo llega Pumas al partido de la Jornada 6 de Liga MX vs Puebla?

Pumas no tuvo un gran partido ante Atlas debido a que empató 2-2 en la cancha del Estadio Jalisco.

Antes del encuentro contra Puebla, Pumas tendrá que superar a San Diego en la primera ronda de la Concachampions 2026, partido que perdió por 4-1.