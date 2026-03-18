Venezuela firmó una de las victorias más emocionantes del Clásico Mundial de Beisbol 2026 al imponerse 2-3 a Estados Unidos en un duelo vibrante que mantuvo a los aficionados al filo de la butaca de principio a fin.

El encuentro entre Venezuela y Estados Unidos estuvo marcado por la intensidad y el alto nivel competitivo de ambas novenas.

Desde las primeras entradas del Clásico Mundial de Beisbol 2026, el equipo venezolano mostró agresividad en la caja de bateo, logrando ponerse en ventaja con oportunos imparables que complicaron al pitcheo estadounidense.

Venezuela aprovechó los errores de Estados Unidos para lograr el título

Venezuela y Estados Unidos dieron un partido digno de una final del Clásico Mundial de Beisbol, pero en esta ocasión fueron los venezolanos que se impusieron al equipo de las barras y las estrellas.

Venezuela supo aprovechar una oportunidad en la recta final, fabricando la carrera decisiva que terminó inclinando la balanza a su favor. La disciplina al bat y la capacidad para ejecutar en situaciones de presión fueron determinantes para sellar el triunfo.

Por su parte, la novena estadounidense dejó escapar varias oportunidades con corredores en posición de anotar, situación que terminó costándole el juego.

Y es que a pesar de su poderío, no lograron descifrar por completo el planteamiento del rival en los momentos decisivos.

Venezuela se corona campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras vencer a Estados Unidos. (quinto partido)

Primer título de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Con el triunfo ante Estados Unidos, la escuadra de Venezuela conquistó su primer título de su historia a nivel internacional en el Clásico Mundial de Beisbol.

Por su parte, Estados Unidos se quedó con la misma cantidad de títulos que Venezuela, luego de caer en el LoanDepot Park de Miami.