Donald Trump reaccionó a la clasificación de Venezuela a la Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026, y dejó abierta la posibilidad de que el país sudamericano sea el estado 51 de Estados Unidos.

Este lunes, Venezuela clasificó a la Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026 venciendo a Italia, y se enfrentará con Estados Unidos por el campeonato del torneo.

Publicación de Donald Trump en su red social (captura de pantalla)

¿Qué dijo Donald Trump acerca del triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

En su red social, Donald Trump, presidente de Estados Unidos reaccionó al triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol escribiendo lo siguiente.

“¡Wow! Venezuela derrotó a Italia esta noche, 4-2, en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol", inició su publicación Donald Trump.

Donald Trump deja abierta la posibilidad de que Venezuela sea el estado 51 de Estados Unidos

Tras su primer comentario de sorpresa, Donald Trump agregó: “Se ven realmente bien. ¡Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela! Me pregunto de qué se trata toda esta magia".

Y remató en su peculiar estilo: ¿Alguien se une a la estatidad número 51?, en referencia a la posibilidad de que Venezuela se adhiera a Estados Unidos".

Venezuela jugará la final ante Estados Unidos

¿Cuándo juegan Venezuela y Estados Unidos la Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026?

Donald Trump seguirá muy de cerca la Final del Clásico Mundial de Beisbol que enfrentará este martes 16 de diciembre a Estados Unidos vs Venezuela.

La Final del torneo de beisbol será en Miami y en ella, Estados Unidos buscará su segundo campeonato del Clásico Mundial de Beisbol, mientras que Venezuela va por el primero.