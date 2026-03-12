México sufrió un duro revés en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 al caer ante Italia por 9-1 en un partido decisivo.

El resultado de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 no solo significó su eliminación del torneo, sino también la pérdida de la oportunidad de asegurar su presencia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Cómo fue el partido en el que México cayó ante Italia en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

El duelo Italia vs México, cargado de tensión desde el primer inning, mostró a una novena italiana sólida tanto en el montículo como a la ofensiva. Italia aprovechó errores defensivos y momentos clave para tomar ventaja en la pizarra, mientras que México batalló para encontrar ritmo con el bate durante buena parte del encuentro.

La novena tricolor intentó reaccionar en las últimas entradas, impulsada por algunos batazos oportunos y el apoyo de la afición, pero el pitcheo italiano logró contener la amenaza mexicana en los momentos decisivos.

Con una combinación de lanzamientos precisos y una defensa bien organizada, Italia cerró el partido y aseguró su clasificación a la siguiente ronda del torneo, colocándolos en el primer lugar del Grupo B.

México queda fuera del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y se queda sin boleto olímpico. (quinto partido)

México quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Más allá de la eliminación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, la derrota tuvo consecuencias aún mayores para México, pues el resultado dejó al equipo fuera de la ruta de clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, un golpe significativo para un programa que en los últimos años había mostrado crecimiento y aspiraciones internacionales.

El equipo mexicano llegaba al torneo con altas expectativas después de actuaciones destacadas en competencias recientes y con un roster que mezclaba talento de Grandes Ligas, ligas menores y la Liga Mexicana del Pacífico, sin embargo, la consistencia ofensiva y algunos detalles defensivos terminaron dejando fuera a México de los olímpicos.