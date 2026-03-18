Delcy Rodríguez, presidenta en funciones de Venezuela, decretó día festivo en el país sudamericano luego de que ganaron ante Estados Unidos el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

“He decidido decretar mañana como Día de Júbilo Nacional, no laborable, con excepción de los trabajadores de servicios esenciales” Delcy Rodríguez. Presidenta en funciones de Venezuela

Es decir, este día no se trabajará en Venezuela, solo quienes laboren en servicios esenciales.

El objetivo de Delcy Rodríguez es que los ciudadanos salgan a las plazas, parques y canchas a festejar el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, llevado a cabo en Miami, Florida, Estados Unidos.

Venezuela con día festivo y conciertos por triunfo en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La presidenta encargada también señaló que este 18 de marzo habrá un concierto que ha nombrado “Venezuela triunfa unida”.

Delcy Rodríguez dijo que el pueblo venezolano está feliz y quiere agradecer y abrazar a los integrantes de la selección venezolana de béisbol.

También dijo a los jugadores de béisbol que ellos representan el cielo, mar y la tierra de de Venezuela. Sobre Estados Unidos dijo “honor al vencido y gloria al vencedor”.

Donald Trump bromea con convertir a Venezuela en el estado 51

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, celebró la victoria de Venezuela en Miami por ganar su primer Clásico Mundial de Béisbol.

Incluso dijo que Venezuela podría convertirse en el estado 51 de Estados Unidos debido a que están pasando cosas buenas en ese país.