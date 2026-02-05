FC Barcelona vs Mallorca se miden en la Jornada 23 de LaLiga, el sábado 7 de febrero en SKY Sports, a partir de las 9:15 horas.
- Partido: FC Barcelona vs Mallorca
- Fase: Jornada 23
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026
- Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Spotify Camp Nou
- Transmisión: SKY Sports
FC Barcelona vs Mallorca: Fecha para ver la Jornada 23 de LaLiga
El sábado 7 de febrero de 2026 continúa termina la Jornada 23 de LaLiga, cuando FC Barcelona reciba al Mallorca.
FC Barcelona vs Mallorca: Horario para ver la Jornada 23 de LaLiga
FC Barcelona vs Mallorca se enfrentan a partir de las 9:15 horas, tiempo del centro de México, el sábado 7 de febrero.
FC Barcelona vs Mallorca: ¿Dónde ver la Jornada 23 de LaLiga?
SKY Sports es la plataforma encargada de transmitir el partido, FC Barcelona vs Mallorca.
¿Cómo llega FC Barcelona a la Jornada 23 de LaLiga?
El FC Barcelona venció al Elche, 3-1, en la Jornada 22 de LaLiga para mantenerse como líder de la competencia.
Con 55 puntos, el FC Barcelona no puede dejar ir puntos en su cancha ante Mallorca, ya que el Real Madrid tiene solo un punto menos y podría arrebatarle la cima del torneo.
Mallorca, por su parte, tiene 24 puntos en lugar 14 de LaLiga, y llega al duelo con el FC Barcelona después de golear 4-1 al Sevilla.