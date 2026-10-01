La UEFA recibió una denuncia por el Real Madrid en relación con la investigación en curso sobre el FC Barcelona y el Caso Negreira.

El máximo organismo del fútbol europeo reactivó así el expediente disciplinario contra el FC Barcelona, en suspenso desde julio de 2023 y a la espera de la justicia ordinaria española.

¿Qué incluye la denuncia del Real Madrid por el Caso Negreira?

La denuncia presentada por el Real Madrid ante la UEFA aportaría pruebas y evidencias con el objetivo de que se sancione al FC Barcelona con la exclusión de competiciones europeas y la anulación de títulos obtenidos entre 2001 y 2018.

Al respecto, la UEFA examinará la denuncia para evaluar posibles infracciones a la integridad de la competición.

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La exigencia del Real Madrid tras presentar la denuncia por el Caso Negreira

A través de un comunicado, el Real Madrid exige que la investigación avance para que los órganos correspondientes adopten las medidas disciplinarias necesarias.

El Real Madrid valoró que la UEFA haya confirmado la recepción de la denuncia presentada y la continuación de la investigación relativa a los pagos realizados durante las últimas dos décadas por el FC Barcelona al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

La denuncia presentada por nuestro club incluye amplia documentación y pruebas relativas a hechos de extraordinaria gravedad, que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral." Real Madrid

Tras este paso, el Real Madrid espera que la investigación prosiga hasta su conclusión total, y que los órganos competentes adopten las decisiones pertinentes en función de la gravedad de los hechos comprobados.