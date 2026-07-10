Mauricio Sulaimán es el empresario mexicano frente al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) como su presidente desde hace 12 años.

Pero ¿quién es Mauricio Sulaimán? Acá los detalles sobre el presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

¿Quién es Mauricio Sulaimán?

Mauricio Sulaimán es un empresario y administrador deportivo que nació el 30 de diciembre de 1969 en la Ciudad de México.

Es conocido por ser hijo del boxeador y promotor, José Sulaimán quien fue presidente del CMB durante más de tres décadas.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (Mauricio Sulaimán)

¿Qué edad tiene Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo?

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo tiene 56 años de edad.

¿Quién es la esposa de Mauricio Sulaimán?

Mauricio Sulaimán está casado con la nutrióloga y activista Christiane Manzur desde el año 2000.

¿De qué signo zodiacal es Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo?

Capricornio es el signo zodiacal al que pertenece Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

¿Cuántos hijos tiene Mauricio Sulaimán?

Mauricio Sulaimán y Christiane Manzu tienen 3 hijos en común: José, Valeria y Mauricio.

¿Qué estudió Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo?

Se sabe que Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo estudió en la secundaria de Winchendon en Massachusetts, Estados Unidos.

Mientras que en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey se graduó como Licenciado en Administración de Empresas, además de los diplomados en Finanzas y en Alta Responsabilidad Directiva.

¿En qué ha trabajado Mauricio Sulaimán?

Mauricio Sulaimán tiene una larga carrera en la gestión empresarial y administración del boxeo internacional.

Actualmente es el presidente del CMB desde 2014, tras ser elegido para ocupar el puesto por unanimidad, tras la muerte de su padre, por lo que ya lleva 12 años al frente.

Antes de ser el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán laboró como:

Presidente y director ejecutivo de la empresa Controles Gráficos

Director de Relaciones Públicas del CMB

Vicepresidente de la Federación Norteamericana de Boxeo

Secretario Ejecutivo del CMB