La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol​ (UEFA) busca postular a Dariusz Mioduski como candidato para reemplazar a Gianni Infantino en la FIFA.

El anuncio de la postulación de Dariusz Mioduski se dio luego de que la Federación Alemana de Fútbol (DFB) rechazó apoyar la reelección de Gianni Infantino.

¿Quién es Dariusz Mioduski?

Dariusz Mioduski es un abogado, empresario y directivo deportivo polaco, propietario y presidente del club de fútbol Legia de Varsovia, uno de los equipos más exitosos de Polonia.

¿Quién es Dariusz Mioduski? (Aleksander Majdanski)

Además de su labor en el club, Dariusz Mioduski ha ocupado cargos de relevancia en organismos del fútbol europeo, como la Asociación Europea de Clubes (ECA) y comités de la UEFA.

¿Qué edad tiene Dariusz Mioduski?

Dariusz Mioduski tiene 62 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Dariusz Mioduski?

Dado que Dariusz Mioduski nació el 1 de enero de 1964, su signo zodiacal es Capricornio.

¿Dariusz Mioduski está casado?

Dariusz Mioduski está casado con Anna Mioduska, quien también participa en actividades relacionadas con el club y preside la Fundación Legia.

¿Quién es Dariusz Mioduski? (@LegiaWarszawa)

¿Dariusz Mioduski tiene hijos?

Dariusz Mioduski tiene dos hijas con su esposa; una de ellas es Julia Mioduska, quien también se ha vinculado a la gestión deportiva.

¿Qué estudió Dariusz Mioduski?

Dariusz Mioduski estudió una licenciatura en Universidad de St. Thomas en Houston y obtuvo el grado Bachelor of Arts.

Posteriormente, realizó un doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de Harvard.

¿Cuál es la trayectoria de Dariusz Mioduski?

Dariusz Mioduski trabajó como abogado en prestigiosos despachos internacionales como White & Case y Vinson & Elkins, con experiencia en Nueva York, Houston y Varsovia.

Posteriormente fue socio del despacho CMS Cameron McKenna en Londres. Entre 2007 y 2013, Mioduski presidió Kulczyk Investments, uno de los grupos de inversión más importantes de Polonia.

En 2012, Dariusz Mioduski ingresó en el consejo de supervisión del Legia de Varsovia. Dos años después se convirtió en accionista del club y, en 2017, asumió el control total como propietario y presidente.

¿Quién es Dariusz Mioduski? ( Jerzy Dudek)

Desde 2019 ocupa cargos directivos en la European Club Association, y en 2023 fue nombrado miembro de la empresa conjunta creada por la UEFA y la ECA para gestionar los aspectos comerciales.