Luego de ser despedido de Cruz Azul, el Tuca Ferretti reveló si ya llegó el fin de su carrera como director técnico.

Tuca Ferretti fue despedido de Cruz Azul tras el fracaso en Leagues Cup y en Liga MX, pero eso es algo que el estratega nunca había vivido a lo largo de su carrera, pues nunca lo habían cesado de ningún equipo a mitad de torneo.

Sin embargo, después de eso los cuestionamientos respecto al final de su carrera como director técnico comenzaron a hacerse más fuertes, hasta que el Tuca finalmente rompió el silencio.

Y es que, dejó ver que tomará unas vacaciones pero en diciembre estaría abierto a nuevas oportunidades. Además, aprovechó para eternarle sus buenos deseos al nuevo DT de La Máquina, Joaquín Moreno.

“Le deseo lo mejor, porque el grupo que está ahí, si viene alguien más, que serán uno o dos jugadores, este grupo que está lo formamos nosotros, Joaquín Moreno, ‘Memo’ Vázquez, el 90 por ciento, ojalá logre los resultados que merece el grupo”, dijo a los medios de comunicación.

Tuca Ferretti (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Tuca Ferretti triste por su salida de Cruz Azul

Por otro lado, Tuca Ferretti aceptó que no le gustó la manera en que se dio su salida de Cruz Azul, pues le hubiera gustado despedirse por los jugadores y agradecerles por el apoyo.

“Tranquilo porque yo creo que puse todo de mi parte, junto con la gente que me apoyaba, los jugadores, les agradezco todo el apoyo que me tuvieron en estos meses y naturalmente me voy tranquilo. No estoy amargado, ni rencoroso, nada de eso”, dijo.

Cruz Azul en la Liga MX

Ahora, Joaquín Moreno no tendrá un reto sencillo en Cruz Azul pues el equipo acumuló 3 derrotas consecutivas en el inicio del Apertura 2023, además fracasaron en Leagues Cup.

De acuerdo con los últimos reportes, Cruz Azul no está buscando nuevo técnico pues esperan que Joaquín Moreno se quede al mando hasta que finalice el torneo.

Hasta el momento, La Máquina milita en el último lugar de la tabla de cocientes y tienen mucho trabajo por hacer.

