Memo Vázquez se pronunció en redes sociales tras ser despedido de Cruz Azul junto con el Tuca Ferretti por los malos resultados del equipo.

Sin duda alguna, las últimas semanas fueron complicadas para Cruz Azul, equipo que no ha conseguido resultados en la Liga MX y tampoco lo hizo en Leagues Cup.

Es por eso, que el equipo tomó una drástica decisión y despidieron al Tuca Ferretti y junto con él a su auxiliar, Memo Vázquez. Cabe recordar, que su gestión comenzó en febrero de este 2023 pero todo se vino abajo en el presente torneo.

En ese sentido, Memo Vázquez puso el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “Ciao Cruz azul, GRACIAS”, acompañado de una fotografía de él mismo vistiendo el uniforme de La Máquina.

Después de eso, los fans lo comenzaron a llenar de elogios y a decirle que hubieran preferido que él se quedara como DT interino del equipo.

“No Profe, usted era el que se debería de haber quedado al frente del plantel todo el torneo, es una lástima que no le dieran la oportunidad se le aprecia y éxito en sus nuevos proyectos”, escribió un usuario.

Ciao Cruz azul 👋🏻 GRACIAS pic.twitter.com/b4flrNzZxx — Guillermo Vázquez H. (@guillermo_vazqh) August 7, 2023

Tuca Ferretti y su salida de Cruz Azul

Fue a través de un comunicado, que Cruz Azul dio a conocer que el Tuca Ferretti ya no seguiría al mando del equipo.

“La Institución agradece toda la experiencia aportada a nuestros jugadores y el cariño brindado a nuestra afición. Sabemos que su gran trayectoria y enseñanzas dejarán una huella en futuras generaciones. Le deseamos mucho éxito en sus futuros proyectos”, escribieron.

Cabe recordar, que el Tuca Ferretti ha sido campeón 7 veces en la Liga MX con distintos equipos y nunca había sido despedido a medio torneo.

¿A Tuca Ferretti no le importó ser despedido?

Cabe recordar, que hace unas semanas el Tuca Ferretti dijo en conferencia de prensa, que no le importaba ser despedido, pues no iba ser el primero ni el único.

“Tengo 32 años (en la dirección técnica en México) y no me preocupa. No seré ni el primero ni el último (en ser cesado). Quizás algunos enemigos estén contentos y algunos amigos tristes”, añadió.

