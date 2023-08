Ricardo Peláez tundió a Cruz Azul luego de la salida del Tuca Ferretti y recordó su etapa durante el equipo la cual indicó que fue muy diferente a la actual.

Y es que, en el programa Línea de 4, Ricardo Peláez recordó su paso por Cruz Azul como Director Deportivo e hizo un recuento de lo que ganó y logró en el equipo, como la contratación de 10 jugadores y resaltó que los refuerzos no llegaron tarde en su gestión.

“El equipo ganó la Copa, la Leagues Cup, la Supercopa, Campeón de Campeones y perdimos la final, pero es un trofeo más chiquito pero se llegó a la final, se perdió contra el América. Se ganaron 5 trofeos en un año incluyendo la sub-15″, sentenció.

Asimismo, mencionó que el equipo necesitaba de planeación y transparencia para lograr buenos resultados.

“Exigí que iniciáramos el torneo con equipo completo, ningún refuerzo llegó tarde...Cuando hay planeación, cuando hay libertad para hacer bien las cosas y transparencia, las cosas se hacen bien”, añadió.

Fans piden que Ricardo Peláez regrese a Cruz Azul

Luego de sus declaraciones, algunos fans de Cruz Azul pidieron el regreso de Ricardo Peláez, pues reconocieron su trabajo en el equipo.

“Debe volver si o si, es el único que puede sacar a Cruz Azul de la mediocridad en donde está, quizá no le den el mismo presupuesto pero estoy seguro que puede traer a más y mejores jugadores de calidad ya probada en México, no basuras como Ordiales”, escribió un usuario.

Aunque, hubo algunos que consideraron que no tuvo éxito y prefieren que no vuelva al equipo: “Peláez no tiene madre al hablar. Y no, no tuvo ningún éxito porque la 9a llegó a 6 meses de que terminara el contrato de la mayoría”, se lee en Twitter.

Cruz Azul y su nuevo DT

Tras la salida del Tuca Ferretti, Joaquín Moreno tomó las riendas del equipo y de acuerdo con trascendidos, se quedaría ahí el resto del torneo.

Y es que, de momento la directiva de Cruz Azul no habría tenido comunicación con otro técnico ni en la Liga MX, ni en el extranjero.

