Tomateros vs Charros reanudan la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico con el Juego 3, el sábado 24 de enero. Revisa a qué hora ver el duelo en TVC Deportes, FOX One y YouTube.

Partido: Tomateros vs Charros

Fecha: Sábado 24 de enero de 2026

Fase: Juego 3 Serie Final

Torneo: Liga Mexicana del Pacífico 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Panamericano

Transmisión: TVC Deportes, FOX y YouTube de la Liga ARCO

El Juego 3 de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico 2026 enfrenta a Tomateros vs Charros en punto de las 18 horas, tiempo del centro de México.

Las plataformas TVC Deportes, FOX One y el Canal de YouTube de la Liga ARCO transmitirán el juego 3 de beisbol de Tomateros vs Charros.

Los Ornelas😎



🗒️En el segundo juego de la Serie Final en Culiacán, Tirso y Julián Ornelas, conectaron cuadrangular en la segunda entrada; Tirso ante el lanzador Luis Cessa y Julián ante el envío de Pedro Reyes.



🔙En la temporada 2006-2007, Adrián y Édgar González batearon HR en… pic.twitter.com/1yVv2iSL8O — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 23, 2026

¿Cómo quedó el Juego 2 de la Serie Final entre Charros y Tomateros?

Charros visitó a Tomateros el jueves 22 de enero en el Juego 2 de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico.

Charros de Jalisco tomó ventaja de 2-0 en la Serie Final de la LMP, al ganar 10-6 el Juego 2 en Culiacán.

En el segundo juego de la Serie Final en Culiacán, los hermanos, Tirso y Julián Ornelas, conectaron cuadrangulares en la segunda entrada; Tirso ante el lanzador Luis Cessa y Julián frente a Pedro Reyes.

Dos triunfos separan a Charros del campeonato de la LMP sobre Tomateros, aunque ambas novenas representarán a México en la Serie del Caribe 2026.

¿Cuántas veces se han enfrentado Charros y Tomateros en la Serie Final?

Es la cuarta ocasión en la que la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico 2026 enfrenta a Tomateros vs Charros.

Así han sido los resultados de las anteriores series: