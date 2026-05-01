Toluca 2-1 Tigres fuer el resultado del partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, este jueves 30 de abril por la noche.

Marcador final: Toluca 2-1 Tigres

Toluca vs Tigres: así fue la victoria de Toluca ante Tigres en los cuartos de final de la Liga MX Femenil

Toluca ganó ante Tigres en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Así fueron los goles de la victoria de Toluca ante Tigres:

Minuto 43: Gol de Diana Ordoñez para Tigres 1-0 Toluca

Minuto 66: Gol de Eugenie Anne Le Sommer para el Toluca 1-1 Tigres

Minuto 78: Gol de Faustine Valerie Robert para el 2-1 a favor de Toluca

Toluca 2-1 Tigres en la Liga MX Femenil (@TolucaFemenil)

Toluca y Tigres en busca del pasen a las semifinales de la Liga MX Femenil

Tras la victoria de Toluca ante Tigres en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, esto es lo que necesitan ambos equipos para avanzar a semifinales.

Toluca necesita mantener la ventaja global para avanzar a semifinales de la Liga MX Femenil sobre Tigres.

Tigres necesita al menos empatar el marcador global, es decir, ganar por la mínima diferencia en la vuelta, para estar en semifinales.

¿Cuándo jugarán Tigres vs Toluca la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Tigres y Toluca jugarán la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil el próximo domingo 3 de mayo de 2026.

El partido entre Tigres vs Toluca será a las 19 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario.