La edición 2026 del Campeón de Campeones enfrentará a Cruz Azul en contra de Toluca en la búsqueda de ser el ganador máximo de la Liga MX de dicho título.

Cruz Azul, dirigido por Joel Huiqui, buscará ganar el Campeón de Campeones 2026, por lo que si derrota a Toluca, el conjunto celeste llegaría a 4 títulos de esta competencia.

Cruz Azul ya ha sido bicampeón del Campeón de Campeones

Cruz Azul ha logrado conquistar 3 títulos del Campeón de Campeones en las temporadas 1968-69, 1973-74 y 2020-21.

Cruz Azul ha derrotado a los siguientes rivales en el Campeón de Campeones:

Atlético Español

León

El de la 1968-69, Cruz Azul lo ganó en automático al obtener el título de Liga y Copa en la misma temporada.

Ahora, en el 2026, los celestes tienen la oportunidad de ganar su cuarto título si derrotan a Toluca.

Cabe mencionar que el Campeón de Campeones se disputa a partido único y enfrenta a los ganadores del Apertura y Clausura de la Liga MX en una sede neutral en Estados Unidos.

Campeón de Campeones 2026: ¿A cuántos títulos llegaría Cruz Azul si vence a Toluca? (Carlos Ramirez)

¿Cuándo y dónde se jugará el Campeón de Campeones de la Liga MX?

El partido Toluca vs Cruz Azul se jugará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, sede que ya ha albergado dicha pelea por el título por décima ocasión.

El Toluca vs Cruz Azul se jugará el próximo sábado 25 de julio en Estados Unidos.