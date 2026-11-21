Toluca vs América chocan en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 a favor de las Águilas. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Toluca vs América: Pronóstico del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

Toluca 1-2 América es el pronóstico del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Toluca 1-2 América

Toluca vs América: Posibles alineaciones del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs América, en la vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Toluca

Portera: Valeria Martínez

Defensas: Karla Martínez, Abby Erceg, Brenda Díaz y Deneisha Blackwood

Mediocampistas: Amandine Henry, Yamile Franco y Betzy Cuevas

Delanteras: Faustine Robert, Diana Guatemala y Eugénie Le Sommer

América Femenil superó en la ida al Toluca (MexSport Agency / MEXSPORT)

América

Portera: Itzel Velasco

Defensas: Jana Gutiérrez, Karina Rodríguez, Isa Haas y Mariela Ramos

Mediocampistas: Nancy Antonio, Gabriela García y Alexa Soto

Delanteras: Scarlett Camberos, Montserrat Saldívar y Geyse Ferreira

Toluca vs América: A qué hora y dónde ver el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

Toluca vs América definen su serie de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA. Domingo 15 de noviembre a las 21:10 horas, por ViX, TUDN, Canal 9 y YouTube.