Toluca vs América chocan en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 a favor de las Águilas. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Toluca vs América: Pronóstico del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
Toluca 1-2 América es el pronóstico del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Toluca 1-2 América
Toluca vs América: Posibles alineaciones del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs América, en la vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
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Tigres vs Pumas: A qué hora y dónde ver la vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
Toluca
- Portera: Valeria Martínez
- Defensas: Karla Martínez, Abby Erceg, Brenda Díaz y Deneisha Blackwood
- Mediocampistas: Amandine Henry, Yamile Franco y Betzy Cuevas
- Delanteras: Faustine Robert, Diana Guatemala y Eugénie Le Sommer
América
- Portera: Itzel Velasco
- Defensas: Jana Gutiérrez, Karina Rodríguez, Isa Haas y Mariela Ramos
- Mediocampistas: Nancy Antonio, Gabriela García y Alexa Soto
- Delanteras: Scarlett Camberos, Montserrat Saldívar y Geyse Ferreira
Toluca vs América: A qué hora y dónde ver el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
Toluca vs América definen su serie de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA. Domingo 15 de noviembre a las 21:10 horas, por ViX, TUDN, Canal 9 y YouTube.
- Partido: Toluca vs América
- Fase: Cuartos de final | partido de vuelta
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Díez
- Transmisión: ViX, TUDN, Canal 9 y YouTube