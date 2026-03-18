Los Tigres están a 90 minutos de meterse a los cuartos de final o quedar eliminados de la Concachampions 2026, y para lograrlo necesitan dar la vuelta al marcador global, que fue ganada por el Cincinnati de la MLS.

Cincinnati ganó 3-0 la ida y avanzaría con cualquier resultado a su favor a la siguiente ronda de la Concachampions 2026, pues superaría en el global a Tigres.

Tigres 4-0 Cincinnati

Tigres 3-3 Cincinnati (ganar por penales)

¿Qué necesita Tigres para avanzar a los cuartos de final de la Concachampions 2026?

Ganar por 4 goles o más es lo que necesita Tigres para avanzar a los cuartos de final de la Concachampions 2026.

Tigres recibe este jueves 19 de marzo al Cincinnati en el Estadio Universitario, partido que es vital para seguir en la pelea por el título de la Concachampions 2026.

¿Qué resultado eliminaría a Tigres en la Concachampions 2026?

Una victoria por cualquier marcador, le daría el pase al Cincinnati a la siguiente ronda de la Concachampions 2026 sobre Tigres.

Si Tigres únicamente marca uno o dos goles, ese resultado le daría el pase a la siguiente ronda al Cincinnati, quien intentaría buscar el título de la Concachampions 2026.

En caso de que la vuelta termine 3-0 a favor del equipo de la Liga MX, se jugarán tiempos extras y de ser necesario se cobrarán penaltis.

Ángel Correa, jugador Tigres. (Jafet Moz / Jafet Moz)

Hora y canal para ver el partido de Tigres en la Concachampions 2026

Tigres vs Cincinnati juegan la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, el jueves 19 de marzo a las 19 horas por FOX One.