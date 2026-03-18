Tigres vs Cincinnati juegan el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, el jueves 19 de marzo de 2026 y el pronóstico es triunfo de los felinos, 4-0 en el partido de vuelta.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Tigres vs Cincinnati.

Tigres vs Cincinnati: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, es triunfo de Tigres, 4-0 ante Cincinnati.

Pronóstico: Tigres 4-0 Cincinnati

Tigres vs Cincinnati: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Tigres vs Cincinnati, como parte de la Concachampions 2026.

Tigres

Portero: Guzmán

Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg

Mediocampistas: Brunetta, Correa, Araújo

Delanteros: Lainez y Aguirre

Cincinnati

Portero: Celentano

Defensas: Flores, Robinson, Hagglund y Ramírez

Mediocampistas: Valenzuela, Nwobodo, Bucha, Echenique

Delanteros: Denkey y Barlow

Tigres vs Cincinnati: A qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions 2026

Tigres vs Cincinnati juegan la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, el jueves 19 de marzo a las 19 horas por FOX One.

Partido: Tigres vs Cincinnati

Fase: Vuelta octavos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Jueves 19 de marzo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: FOX One

André-Pierre Gignac, jugador de Tigres. (Tomas Regueiro / Mexsport)

¿Cómo llegaron Tigres y Cincinnati a octavos de final de la Concachampions 2026?

Cincinnati recibió a los Tigres en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026, aunque no tuvo un resultado favorable pese a ser local.

Cincinnati derrotó a los Tigres por un marcador de 3-0 a su favor, por lo que si quiere avanzar a los cuartos de final de la Concachampions 2026 tendrá que mantener o ampliar la ventaja en el partido de vuelta de los octavos de final.