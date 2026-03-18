Tigres vs Cincinnati juegan el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, el jueves 19 de marzo de 2026 y el pronóstico es triunfo de los felinos, 4-0 en el partido de vuelta.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Tigres vs Cincinnati.
Tigres vs Cincinnati: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026
El pronóstico en el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, es triunfo de Tigres, 4-0 ante Cincinnati.
- Pronóstico: Tigres 4-0 Cincinnati
Tigres vs Cincinnati: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Tigres vs Cincinnati, como parte de la Concachampions 2026.
Tigres
- Portero: Guzmán
- Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg
- Mediocampistas: Brunetta, Correa, Araújo
- Delanteros: Lainez y Aguirre
Cincinnati
- Portero: Celentano
- Defensas: Flores, Robinson, Hagglund y Ramírez
- Mediocampistas: Valenzuela, Nwobodo, Bucha, Echenique
- Delanteros: Denkey y Barlow
Tigres vs Cincinnati: A qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions 2026
Tigres vs Cincinnati juegan la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, el jueves 19 de marzo a las 19 horas por FOX One.
- Partido: Tigres vs Cincinnati
- Fase: Vuelta octavos de final
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Jueves 19 de marzo de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Transmisión: FOX One
¿Cómo llegaron Tigres y Cincinnati a octavos de final de la Concachampions 2026?
Cincinnati recibió a los Tigres en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026, aunque no tuvo un resultado favorable pese a ser local.
Cincinnati derrotó a los Tigres por un marcador de 3-0 a su favor, por lo que si quiere avanzar a los cuartos de final de la Concachampions 2026 tendrá que mantener o ampliar la ventaja en el partido de vuelta de los octavos de final.