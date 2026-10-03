Santos vs Puebla se encontraron en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado 1-0.

Después del resultado en el Estadio TSM Corona en la Jornada 10, Santos suma 15 puntos en el cuarto lugar del grupo A.

Puebla, por su parte, se quedó con 3 puntos y se ubicó en el octavo sitio del Grupo B en el Apertura 2026.

Marcador final: Santos 1-0 Puebla.

Santos vs Puebla: así se definió el partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Santos salió como favorito para lograr una victoria, con el objetivo de acercarse a los primeros puestos del Grupo A de la Liga Femenil BBVA.

En el Grupo B, Puebla necesitaba el triunfo para seguir con aspiraciones en la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Santos vs Puebla:

Minuto 85: Gol de Celeste Guevara (Santos)

¿Cuándo vuelven a jugar Santos y Puebla en la Liga Femenil BBVA

Santos visita en la Jornada 11 al Toluca, en partido programado para jugarse el 19 de octubre.

Puebla recibe a Tijuana en la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA ante Tijuana, el 17 de octubre.