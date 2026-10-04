Querétaro vs San Luis abrieron la actividad sabatina en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado a favor de las potosinas en el Estadio La Corregidora.

Después del resultado en la cancha de las emplumadas, Querétaro se quedó en 6 puntos en la zona baja del Grupo A de la Liga Femenil BBVA

San Luis, por su parte, llegó a 19 puntos en el segundo lugar del Grupo B del torneo femenil.

Marcador final: Querétaro 0-1 San Luis

Querétaro vs San Luis: así se definió el partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

San Luis salió como la escuadra favorita para ganar en calidad de visitante al Querétaro Femenil, y no falló en el pronóstico.

Querétaro vs San Luis se definió en los primeros minutos a favor de la escuadra visitante, sin que las locales pudieran reaccionar.

Gol del partido Querétaro vs San Luis:

Minuto 9: Gol de Enyerliannys Higuera (Querétaro 0-1 San Luis)

San Luis Femenil sacó los tres puntos de La Corregidora

¿Cuándo vuelven a jugar Querétaro y San Luis en la Liga Femenil BBVA

En la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA, Querétaro y San Luis buscarán mejorar su ubicación en la competencia del Apertura 2026.

Querétaro visita a Tigres el domingo 18 de octubre, mismo día en el que San Luis se enfrenta con el FC Juárez.