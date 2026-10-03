Pumas vs Tigres se encontraron en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado 1-3.

Después del resultado en el Estadio Olímpico Universitario en la Jornada 10, Pumas suma 13 puntos en el cuarto lugar del Grupo B.

Tigres, por su parte, se quedó con 25 puntos y se ubicó en el primer lugar del Grupo A en el Apertura 2026.

Marcador final: Pumas 1-3 Tigres.

Pumas vs Tigres: así se definió el partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Pumas salió como favorito para lograr una victoria, con el objetivo de acercarse a los primeros puestos del Grupo B de la Liga Femenil BBVA.

En el Grupo A, Tigres necesitaba el triunfo para seguir con aspiraciones en la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Pumas vs Tigres:

Minuto 16: Gol de Mariza Nascimento Silva (Tigres)

Minuto 41: Gol de Maricarmen Reyes Zarate (Tigres)

Minuto 52: Gol de Diana Ordonez Torres (Tigres)

Minuto 90+8: Gol de Priscila Chinchilla (Pumas)

¿Cuándo vuelven a jugar Pumas y Tigres en la Liga Femenil BBVA

Pumas recibe en la Jornada 11 al Atlas, en partido programado para jugarse el 18 de octubre.

Tigres recibe a Querétaro en la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA, el 18 de octubre.